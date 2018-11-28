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Росія стягує до Керчі берегові ракетні комплекси "Бал", - ВІДЕО

Окупаційна влада посилює протикорабельну оборону
В окупованому Росією Криму зафіксували переміщення військової техніки в напрямку Керчі.
Росія стягує до Керчі берегові ракетні комплекси "Бал", - ВІДЕО Фото: скріншот

Як повідомляє фонд "Повернись живим", по трасі Севастополь-Керч у супроводі поліцейських автомобілів сьогодні їхали берегові ракетні комплекси "Бал".

Ролик було опубліковано на YouTube-каналі російського пропагандистського каналу RT.

"Бали" були прийняті на озброєння в 2008 році. Це ракетний комплекс з протикорабельною ракетою.

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28 11 2018 12:17
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