CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ окупованому Росією Криму зафіксували переміщення військової техніки в напрямку Керчі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія стягує до Керчі берегові ракетні комплекси "Бал", - ВІДЕО
Окупаційна влада посилює протикорабельну оборону
Фото: скріншот
Як повідомляє фонд "Повернись живим", по трасі Севастополь-Керч у супроводі поліцейських автомобілів сьогодні їхали берегові ракетні комплекси "Бал".
Ролик було опубліковано на YouTube-каналі російського пропагандистського каналу RT.
"Бали" були прийняті на озброєння в 2008 році. Це ракетний комплекс з протикорабельною ракетою.
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