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Росія свідомо працює проти Заходу, - Клімкін

За словами Клімкіна, РФ "поставила себе разом з Північною Кореєю, Сирією або Іраком Хусейна"
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що "Росія фактично веде третю світову війну, але гібридними методами".
Росія свідомо працює проти Заходу, - Клімкін Фото: afp.com

"На фоні того, що відбувається зараз, що відбулося в Солсбері, всім прекрасно зрозуміло, що Росія фактично веде третю світову війну, але гібридними методами", - розповів міністр в інтерв'ю "ВВС Україна".

За словами Клімкіна, РФ "поставила себе разом з Північною Кореєю, Сирією або Іраком Хусейна".

"Це означає, що Росія свідомо працює проти Заходу і проти трансатлантичної спільноти. Це означає, що виникне коаліція, яка має протидіяти фундаментальній російській загрозі, оскільки Росія зараз загрожує самому існуванню цінностей і західного світу", - зауважив глава МЗС.

Клімкін також розповів, що Україна звертатиметься до країн ЄС з проханням про засудження і невизнання проведення виборів російського президента на території анексованого Криму. 

"Ми маємо піти далі заяв. Тому, по-перше буде розмова з міністрами про можливість санкцій щодо тих, хто брав участь в організації цих виборів або сприяв цим виборам. При чому це можуть бути як європейські санкції, так і національні санкції", - додав міністр.

Раніше  Клімкін закликав жителів окупованого Криму не брати участі та не допомагати в організації виборів президента Росії.

Нагадаємо, представник ЄС при ООН Жоао Вале де Алмейда заявляв, що Європейський союз не визнає проведення виборів президента Росії на території анексованого Криму.

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16 03 2018 11:53
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