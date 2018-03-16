Росія свідомо працює проти Заходу, - Клімкін

За словами Клімкіна, РФ "поставила себе разом з Північною Кореєю, Сирією або Іраком Хусейна"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що "Росія фактично веде третю світову війну, але гібридними методами".

"На фоні того, що відбувається зараз, що відбулося в Солсбері, всім прекрасно зрозуміло, що Росія фактично веде третю світову війну, але гібридними методами", - розповів міністр в інтерв'ю "ВВС Україна".

За словами Клімкіна, РФ "поставила себе разом з Північною Кореєю, Сирією або Іраком Хусейна".

"Це означає, що Росія свідомо працює проти Заходу і проти трансатлантичної спільноти. Це означає, що виникне коаліція, яка має протидіяти фундаментальній російській загрозі, оскільки Росія зараз загрожує самому існуванню цінностей і західного світу", - зауважив глава МЗС.

Клімкін також розповів, що Україна звертатиметься до країн ЄС з проханням про засудження і невизнання проведення виборів російського президента на території анексованого Криму.

"Ми маємо піти далі заяв. Тому, по-перше буде розмова з міністрами про можливість санкцій щодо тих, хто брав участь в організації цих виборів або сприяв цим виборам. При чому це можуть бути як європейські санкції, так і національні санкції", - додав міністр.

Раніше Клімкін закликав жителів окупованого Криму не брати участі та не допомагати в організації виборів президента Росії.

Нагадаємо, представник ЄС при ООН Жоао Вале де Алмейда заявляв, що Європейський союз не визнає проведення виборів президента Росії на території анексованого Криму.