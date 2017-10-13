Росія свідомо завдає шкоди здоров’ю Гриба, - МЗС

Росія проігнорувала всі звернення української сторони до представництва МЗС РФ у Краснодарі

Міністерство закордонних справ України вважає дії Росії, яка проігнорувала всі звернення української сторони і не допустила лікарів до українця Павла Гриба, свідомим завдаванням шкоди здоров'ю затриманого.

Про це йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій у п’ятницю ввечері.

Українські дипломати висловили рішучий протест у зв'язку з черговим порушенням Російською Федерацією прав людини, ігноруванням норм міжнародного права та рішення Європейського суду з прав людини №ECHR-LE2.3R від 6 жовтня 2017 року.

"Росія проігнорувала всі звернення української сторони до представництва МЗС РФ у Краснодарі, Уповноваженого з прав людини по Краснодарському краю, Управління ФСБ РФ по Краснодарському краю щодо допуску спеціалістів Міністерства охорони здоров'я України до незаконно утримуваного громадянина України Гриба", - сказано у заяві.

"Міністерство закордонних справ України розцінює зазначені дії Росії виключно як свідоме нанесення шкоди здоров'ю Гриба", - додали в МЗС.

Українська сторона висловила високу оцінку підтримці Європейського Суду з прав людини та закликала міжнародну спільноту, правозахисні організації засудити жорстоке поводження російської сторони з незаконно затриманим українцем Грибом та посилити тиск на Російську Федерацію задля його звільнення.

Нагадаємо, 18 вересня українські консули відвідали Павла Гриба в Краснодарському СІЗО.

Сина співробітника Держприкордонслужби України, 19-річного Павла Гриба 17 серпня заарештували в Краснодарі на два місяці.

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайно дозволити українським лікарям провести обстеження українця Павла Гриба, який утримується в Краснодарі.