Росія свідомо завдає шкоди здоров’ю Гриба, - МЗС
Про це йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій у п’ятницю ввечері.
Українські дипломати висловили рішучий протест у зв'язку з черговим порушенням Російською Федерацією прав людини, ігноруванням норм міжнародного права та рішення Європейського суду з прав людини №ECHR-LE2.3R від 6 жовтня 2017 року.
"Росія проігнорувала всі звернення української сторони до представництва МЗС РФ у Краснодарі, Уповноваженого з прав людини по Краснодарському краю, Управління ФСБ РФ по Краснодарському краю щодо допуску спеціалістів Міністерства охорони здоров'я України до незаконно утримуваного громадянина України Гриба", - сказано у заяві.
"Міністерство закордонних справ України розцінює зазначені дії Росії виключно як свідоме нанесення шкоди здоров'ю Гриба", - додали в МЗС.
Українська сторона висловила високу оцінку підтримці Європейського Суду з прав людини та закликала міжнародну спільноту, правозахисні організації засудити жорстоке поводження російської сторони з незаконно затриманим українцем Грибом та посилити тиск на Російську Федерацію задля його звільнення.
Нагадаємо, 18 вересня українські консули відвідали Павла Гриба в Краснодарському СІЗО.
Сина співробітника Держприкордонслужби України, 19-річного Павла Гриба 17 серпня заарештували в Краснодарі на два місяці.
Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайно дозволити українським лікарям провести обстеження українця Павла Гриба, який утримується в Краснодарі.
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