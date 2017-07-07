CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСША і Російська Федерація готові оголосити про припинення вогню на південному заході Сирії, починаючи з неділі, 9 липня 2017 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія та США домовилися про режим припинення вогню у Сирії, – ЗМІ
За інформацією джерела, Ізраїль та Йорданія також учасники домовленості
Фото: twitter.com/dimsmirnov175
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела.
Зазначається, що це стало відомо, коли президенти країн Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися на саміті G20 в Гамбурзі.
Нагадаємо, американський держсекретар Рекс Тіллерсон назвав тоді ще заплановану бесіду президента США Дональда Трампа з російським колегою Володимиром Путіник "ознакою поліпшення відносин" США і РФ.
Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп провели переговори в Гамбурзі напередодні саміту G20 і обговорили конфлікти в Сирії та Україні.
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07 07 2017 19:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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