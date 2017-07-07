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Росія та США домовилися про режим припинення вогню у Сирії, – ЗМІ

За інформацією джерела, Ізраїль та Йорданія також учасники домовленості
США і Російська Федерація готові оголосити про припинення вогню на південному заході Сирії, починаючи з неділі, 9 липня 2017 року.
Росія та США домовилися про режим припинення вогню у Сирії, – ЗМІ Фото: twitter.com/dimsmirnov175

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела.

Зазначається, що це стало відомо, коли президенти країн Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися на саміті G20 в Гамбурзі.

Нагадаємо, американський держсекретар Рекс Тіллерсон назвав тоді ще заплановану бесіду президента США Дональда Трампа з російським колегою Володимиром Путіник "ознакою поліпшення відносин" США і РФ.

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп провели переговори в Гамбурзі напередодні саміту G20 і обговорили конфлікти в Сирії та Україні.

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07 07 2017 19:50
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