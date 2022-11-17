росія у G-20: виключити не можна залишити

росію не можна виключити із країн G-20 попри заклики деяких західних політиків, заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час виступу на саміті СОР27 у Єгипті

росію не можна виключити із країн G-20 попри заклики деяких західних політиків, заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час виступу на саміті СОР27 у Єгипті, повідомляє РБК Україна.

"G20 ширша група країн, яка працює за принципом консенсусу. Таким чином, неможливо виключити росію з цієї групи таким же способом, як із G-7", — зазначив прем'єр-міністр Британії.

Ріші Сунак також повідомив, що Лондон тісно працює з партнерами по G-20, щоб зробити застосування ядерної зброї неприпустимі.

В Індонезії на острові Балі завершився саміт G-20, на якому члени-учасники ухвалили спільну декларацію щодо повномасштабної війни в Україні, в якій рішуче засудили агресивні дії російської федерації.

Постанову "Про Звернення Верховної Ради України до держав Групи Двадцяти щодо виключення російської федерації зі складу цієї Групи" підтримали 310 парламентаріїв.

Український парламент звернувся до держав G-20 з пропозицією виключити росію зі свого складу як таку, що не відповідає цілям та принципам об‘єднання.

Парламент також закликав G-20 засудити терористичні дії росії, спрямовані на знищення України, геноцид українського народу, дестабілізацію енергетичної системи та продовольчої безпеки держав світу.