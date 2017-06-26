Росія утримує більше 40 українських заручників, - Порошенко
"128 українських заручників перебувають на окупованій території і більше 40 – в російських в'язницях", - сказав Порошенко під час виступу у Франції на зустрічі з президентом цієї країни Еманнуелем Макроном, інформує "Українська правда".
За його словами, на зустрічі з Макроном вони приділили окрему увагу темі звільнення заручників.
"Ми будемо чекати, що внаслідок пожвавлення консультацій в "нормандському форматі" ми доб'ємося суттєвого прогресу в даній дуже чутливій сфері", - наголосив український президент.
Як відомо, на початку березня представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляла, що на той момент в РФ залишалися 17 політв'язнів з України.
Нагадаємо, в ході засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 21 липня була досягнута домовленість завершити узгодження списку заручників і почати процес обміну до наступного засідання ТКГ 5 липня.
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