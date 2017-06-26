Росія утримує більше 40 українських заручників, - Порошенко

Порошенко та Макрон під час зустрічі у Франції приділили окрему увагу темі звільнення заручників

Президент Петро Порошенко заявляє, що в Росії утримують більше 40 українських заручників.

"128 українських заручників перебувають на окупованій території і більше 40 – в російських в'язницях", - сказав Порошенко під час виступу у Франції на зустрічі з президентом цієї країни Еманнуелем Макроном, інформує "Українська правда".

За його словами, на зустрічі з Макроном вони приділили окрему увагу темі звільнення заручників.

"Ми будемо чекати, що внаслідок пожвавлення консультацій в "нормандському форматі" ми доб'ємося суттєвого прогресу в даній дуже чутливій сфері", - наголосив український президент.

Як відомо, на початку березня представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляла, що на той момент в РФ залишалися 17 політв'язнів з України.

Нагадаємо, в ході засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 21 липня була досягнута домовленість завершити узгодження списку заручників і почати процес обміну до наступного засідання ТКГ 5 липня.