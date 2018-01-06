Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Росія в червні очолить Раду Безпеки ООН

РФ планує обговорювати Близький Схід і Північну Африку
У червні Раду Безпеки ООН очолить постійний представник Росії Василь Небензя.
Росія в червні очолить Раду Безпеки ООН Фото: EPA

У центрі уваги Радбезу цього місяця буде ситуація на Близькому Сході і в Північній Африці, повідомляє "Интерфакс".

Російський дипломат зазначив, що ситуація на Близькому Сході обговорюється регулярно на сесіях Ради Безпеки, "раз на місяць або трохи рідше", проте в червні це відбуватиметься частіше.

"У нас головний захід - це засідання Ради Безпеки на тему "Міжнародний мир і безпека: ситуація на Близькому Сході і в Північній Африці". Ми хочемо провести широку, комплексну розмову про це, тому що це зараз найгарячіша точка планети, де відбуваються і зріють багато конфліктів, і підхід до них повинен бути всеосяжним, а не окремішнім, як зараз часто відбувається", - пояснив Небензя.

Засідання Ради, на якому члени проведуть комплексний огляд ситуації на Близькому Сході і в Північній Африці, заплановано на 25 червня.

Нагадаємо, нині Раду Європи очолює Польща.  Зазначимо, що раніше Президент України Петро Порошенко заявив про необхідність позбавити Росію права вето в ООН.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 06 2018 09:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.