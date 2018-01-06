Росія в червні очолить Раду Безпеки ООН
У центрі уваги Радбезу цього місяця буде ситуація на Близькому Сході і в Північній Африці, повідомляє "Интерфакс".
Російський дипломат зазначив, що ситуація на Близькому Сході обговорюється регулярно на сесіях Ради Безпеки, "раз на місяць або трохи рідше", проте в червні це відбуватиметься частіше.
"У нас головний захід - це засідання Ради Безпеки на тему "Міжнародний мир і безпека: ситуація на Близькому Сході і в Північній Африці". Ми хочемо провести широку, комплексну розмову про це, тому що це зараз найгарячіша точка планети, де відбуваються і зріють багато конфліктів, і підхід до них повинен бути всеосяжним, а не окремішнім, як зараз часто відбувається", - пояснив Небензя.
Засідання Ради, на якому члени проведуть комплексний огляд ситуації на Близькому Сході і в Північній Африці, заплановано на 25 червня.
Нагадаємо, нині Раду Європи очолює Польща. Зазначимо, що раніше Президент України Петро Порошенко заявив про необхідність позбавити Росію права вето в ООН.
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