Росія в Гаазі заявляє, що зброю на Донбасі взяли з шахт, а причиною подій на сході є переворот

У вступі до промови представник РФ повторив тезу про "кривавий переворот", "насильницький переворот" та "повалення влади" в Україні

Росія в Міжнародному суді в Гаазі грунтує свою правову позицію на твердженні, що бойовики на Донбасі самі знайшли зброю – радянську, або залишену українською армією.

Відповідну заяву під час розгляду українського позову в Гаазі один з представників РФ у процесі, глава департаменту з питань нових викликів за загроз Ілья Рогачев, інформує "Європейська правда".

"Головне джерело зброї, яка опинилася у повстанців (за термінологією представника РФ - ЄП) – це запаси радянських часів, що були на території України. Велика частина цих була залишена в шахтах Донбасу і опинилася у повстанців", - заявив він.

"Крім того, велика частина була залишена українською армією, яка тікала", - додав російський дипломат.

Рогачев не став коментувати докази, надані українською стороною, щодо використання бойовиками на Донбасі новітньої зброї, яка є на озброєнні лише російської армії.

Варто також зауважити, що ключове сховище старої радянської зброї на Донбасі розташоване в Бахмуті (колишньому Артемівську). В 2014 році бойовики протягом тривалого намагалися захопити відповідну військову частину в Артемівську, але зустріли опір і не потрапили на територію.

Також російська сторона у своєму виступі в Гаазі стверджує, що причиною подій на Сході України стало "повалення влади" та "переворот", що відбувся в Києві.

"В лютому 2014 року в Києві відбувся насильницький переворот", - заявив він. У вступі до промови він кілька разів повторив тезу про "кривавий переворот", "насильницький переворот" та "повалення влади" в Україні.

Він також заперечив підставу для Революції Гідності, наголосивши, що всі проблеми були штучно створені політиками. "Реальна проблема була створена опозицією в Україні, яка поставила вибір – або співпраця з Росією, або з ЄС", - вважає Колодкін.

Колодкін також висловив впевненість, що ключовою задачею нової української влади стало позбавлення російської мови статусу офіційної мови. Варто зауважити, що насправді жодна мова не мала такого статусу в Україні, однак деякі, включно з російською, мали статус регіональної в окремих регіонах.

Поза тим, представник РФ запевнив Міжнародний суд ООН, що саме "переворот" став причиною військових дій на Донбасі.

Нагадаємо, що в січні Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щоб притягнути Росію до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.

У понеділок 6 березня Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, виступила в Міжнародному суді ООН як представник України.

Відзначимо, що Президент України Петро Порошенко очікує, що Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй в Гаазі, який почав розглядати позов України проти Росії, прийме "дуже швидке" рішення щодо анексованого Криму.