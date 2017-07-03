Росія в Гаазі звинуватила Україну в невиконанні мінських угод

У Міжнародному суді ООН у Гаазі російські дипломати звинуватили Україну в невиконанні мінських угод.

"Докази, що вчора надала Україна, не є обґрунтованими. А прохання вжити заходів не мають ніяких підстав. І це все поза законом. Росія свої зобов'язання з мінських угод виконує, а ось Україна свої ігнорує", - заявив голова російської делегації Роман Колодкін.

Про це повідомляє "112 Україна".

Своєю чергою в українській делегації пообіцяли відреагувати на заяви РФ вже під час завтрашнього засідання.

"Будемо готуватися до завтрашнього засідання. Українська сторона завтра представить так званий ребатл, де ми з урахуванням російської позиції висловимо свої заперечення і додаткову аргументацію", - повідомив представник делегації України Всеволод Ченцов.

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Раніше російська сторона в своєму виступі в Міжнародному суді ООН в Гаазі заявила, що причиною подій на Сході України стало "повалення влади" і "переворот", що відбувся в Києві. Також, на думку російської сторони, бойовики знайшли зброю в шахтах Донбасу.

Нагадаємо, що в січні Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щоб притягнути Росію до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.

У понеділок 6 березня Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, виступила в Міжнародному суді ООН як представник України.