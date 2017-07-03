Росія в Гаазі звинуватила Україну в невиконанні мінських угод
"Докази, що вчора надала Україна, не є обґрунтованими. А прохання вжити заходів не мають ніяких підстав. І це все поза законом. Росія свої зобов'язання з мінських угод виконує, а ось Україна свої ігнорує", - заявив голова російської делегації Роман Колодкін.
Про це повідомляє "112 Україна".
Своєю чергою в українській делегації пообіцяли відреагувати на заяви РФ вже під час завтрашнього засідання.
"Будемо готуватися до завтрашнього засідання. Українська сторона завтра представить так званий ребатл, де ми з урахуванням російської позиції висловимо свої заперечення і додаткову аргументацію", - повідомив представник делегації України Всеволод Ченцов.
ЧИТАЙТЕ: Фейки за звичкою: Росія надала Суду ООН фальсифіковані докази про "українських карателів"
Раніше російська сторона в своєму виступі в Міжнародному суді ООН в Гаазі заявила, що причиною подій на Сході України стало "повалення влади" і "переворот", що відбувся в Києві. Також, на думку російської сторони, бойовики знайшли зброю в шахтах Донбасу.
Нагадаємо, що в січні Україна подала позов до Міжнародного суду ООН щоб притягнути Росію до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.
У понеділок 6 березня Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, виступила в Міжнародному суді ООН як представник України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану