Росія в Радбезі ООН: вибори на окупованому Донбасі обумовлені "вакуумом влади" після вбивства Захарченка

Також Москва вважає, що до замаху на екс-ватажка бойовиків причетна Україна

Представник Російської Федерації Василь Небензя на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок, 30 жовтня, заявив, що вибори в так званих "ЛНР" і "ДНР" відбудуться, щоб заповнити "вакуум влади", який виник після вбивства екс-ватакжа "ДНР" Олександра Захарченка.

За словами Небензі, вбивство Захарченка негативно вплинуло на врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє "Громадське".

Також Москва вважає, що до замаху на екс-ватажка бойовиків причетна Україна.

"Є вагомі підстави вважати, що до цього причетна Україна", – сказав представник РФ.

На думку Росії, вбивство Захарченка створило "вакуум влади", тому, аби його заповнити, потрібно провести "вибори", які, як вважає Небензя, не порушують Мінські угоди.

"Вони (вибори, – ред.) є вимушеним заходом", – заявив він.

Також Росія вкотре звинуватила Україну в порушенні режиму припинення вогню. Представник РФ додав, що "західні партнери потакають Україні".

"У тому, що Київ не виконує Мінські угоди винні ви – представники Євросоюзу та США", – наголосив дипломат РФ.

Закон про особливий статус Донбасу Небензя назвав таким, що суперечить Мінським угодам.

Також Росія знову розкритикувала мовну статтю нового українського закону про освіту. Небензя зазначив, що національні меншини та російськомовне населення зокрема "дуже постраждають" від цього закону.

"Запитайте в угорців, вони вам розкажуть більше", – додав він.

Нагадаємо, засідання Радбезу щодо ситуації в Україні розпочалося у Нью-Йорку у вівторок, 30 жовтня.

Рада відхилила пропозицію Росії запросити на засідання представників так званих "ДНР" та "ЛНР".