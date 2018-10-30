Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Росія в Радбезі ООН: вибори на окупованому Донбасі обумовлені "вакуумом влади" після вбивства Захарченка

Також Москва вважає, що до замаху на екс-ватажка бойовиків причетна Україна
Представник Російської Федерації Василь Небензя на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок, 30 жовтня, заявив, що вибори в так званих "ЛНР" і "ДНР" відбудуться, щоб заповнити "вакуум влади", який виник після вбивства екс-ватакжа "ДНР" Олександра Захарченка.
Росія в Радбезі ООН: вибори на окупованому Донбасі обумовлені "вакуумом влади" після вбивства Захарченка Фото: gettyimages.com

За словами Небензі, вбивство Захарченка негативно вплинуло на врегулювання ситуації на Донбасі, повідомляє "Громадське".

Також Москва вважає, що до замаху на екс-ватажка бойовиків причетна Україна.

"Є вагомі підстави вважати, що до цього причетна Україна", – сказав представник РФ.

На думку Росії, вбивство Захарченка створило "вакуум влади", тому, аби його заповнити, потрібно провести "вибори", які, як вважає Небензя, не порушують Мінські угоди.

"Вони (вибори, – ред.) є вимушеним заходом", – заявив він.

Також Росія вкотре звинуватила Україну в порушенні режиму припинення вогню. Представник РФ додав, що "західні партнери потакають Україні".

"У тому, що Київ не виконує Мінські угоди винні ви – представники Євросоюзу та США", – наголосив дипломат РФ.

Закон про особливий статус Донбасу Небензя назвав таким, що суперечить Мінським угодам.

Також Росія знову розкритикувала мовну статтю нового українського закону про освіту. Небензя зазначив, що національні меншини та російськомовне населення зокрема "дуже постраждають" від цього закону.

"Запитайте в угорців, вони вам розкажуть більше", – додав він.

Нагадаємо, засідання Радбезу щодо ситуації в Україні розпочалося у Нью-Йорку у вівторок, 30 жовтня.

Рада відхилила пропозицію Росії запросити на засідання представників так званих "ДНР" та "ЛНР".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 10 2018 23:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Культура страхуДіти бояться дорослих. Дорослі бояться молоді. Молодь боїться суспільство
  • Верховна Рада ухвалила закон про українську мову. Що він передбачаєЗа документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська, а спроби запровадження в Україні офіційної багатомовності всупереч Конституції і встановленій конституційній процедурі провокують мовний розкол країни, міжетнічне протистояння та ворожнечу і спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Культура страху

Культура страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.