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росія вдруге за рік проведе ядерні навчання – Defense Express

Ольга
Матарикіна
Точних дат проведення "Гром-2022" поки що невідомо, але за договором зі США кремль має заздалегідь попередити про них.
росія вдруге за рік проведе ядерні навчання – Defense Express Фото: Defense Express
росія вдруге за рік проведе навчання з ядерного стримування "Гром-2022", повідомляє Defense Express.
 
"росія планує провести свої навчання "Гром-2022" після завершення навчань НАТО з ядерного стримування Steadfast Noon, які тривають з 17 по 30 жовтня", – пише український військовий портал.
 
Перші навчання "Гром-2022" відбулися 19 лютого, за декілька днів до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони проходили частково поблизу наших кордоні з пусками балістичних та крилатих ракет.
 
Тоді, через залучення сил південного військового округу та чорноморського флоту рф, було зроблено припущення, що це, можливо, репетиція завдання ракетного удару по Україні.
 
Нові навчання будуть сконцентровані на перевірці міжконтинентальних балістичних ракет. Ймовірно, ключовим районом випробувань стане північ росії.
 
Як пише видання, в росії традиційно перевіряють готовність міжконтинентальних балістичних ракет, терміни експлуатації яких для певних систем вже давно перевищили всі закладені нормативи. Наприклад, Р-36М2 "Воєвода" у кількості до 46 ракет відповідають за доставку понад 30% усіх ядерних зарядів балістичних ракет. Їхній випуск завершився з розпадом СРСР, а максимальний термін використання був оцінений до 2005 року.
 
Перевірка їхньої реальної готовності відбувалася шляхом відстрілу найстарішої ракети: якщо вона виконувала своє завдання, термін експлуатації тривав. Якщо ні, то запускали іншу і так далі, поки завдання не було виконано.
 
Питання про готовність стосується і такої балістичної ракети, як "Тополь", яка була прийнята на озброєння у 80-х роках і була модернізована в "Тополь-М" у середині 90-х. 18 радянських "Тополів" ще на озброєнні, ще 78 російських "Тополь-М" були виготовлені до 2011 року.
 
Якщо брати наземну компоненту, то 88 ракет рф було вироблено понад 30 років тому, 78 одиниць близько 20 років тому, що становить майже 50% всього арсеналу. Аналогічна ситуація стосується балістичних ракет підводного базування.
 
Нагадаємо, 17 жовтня 2022 року військово-повітряні сили НАТО почали відпрацьовувати можливості ядерного стримування із залученням десятків літаків над північно-західною Європою. Навчання триватимуть до 30 жовтня.
 
Навчання почалися на тлі загроз застосування ядерної зброї з боку росії, заявляв Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
 
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25 10 2022 20:44
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