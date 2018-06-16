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Росія вдвічі скоротила обсяг вкладень у держоблігації США

РФ займала в списку з 33 країн 22-й рядок.
Росія вдвічі скоротила обсяг своїх вкладень у держпапери США.
Росія вдвічі скоротила обсяг вкладень у держоблігації США Фото: Reuters

Це випливає з даних, оприлюднених у п'ятницю, 15 червня, американським міністерством фінансів, повідомляє DW.

Так, якщо в березні 2018 року обсяг інвестицій сягав 96,1 млрд доларів (82,6 млрд євро), то вже через місяць він скоротився на 47,4 млрд доларів (40,7 млрд євро). З портфелем вкладень в розмірі 48,7 млрд доларів (41,9 млрд євро) РФ займала в списку з 33 країн 22-й рядок.

До першої трійки за розміром інвестицій в американські цінні папери увійшли Китай, Японія та Ірландія.

Для КНР відповідний показник в квітні становив 1181,9 млрд доларів (1017 млрд євро), що майже в 24 рази перевищувало обсяг російських вкладень. Німеччина в списку перебувала на 17-й позиції (86 млрд доларів або 74 млрд євро).

Тим часом з грудня 2016 року, тобто практично з моменту обрання Дональда Трампа президентом США, і до липня 2017 року російські вкладення в держоблігації США безперервно росли. Станом на травень 2017 року їх обсяг становив 108,7 млрд доларів (93,5 млрд євро).

Нагадаємо, раніше іноземні кредитори Росії різко скоротили купівлю російських облігацій.
 
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16 06 2018 13:58
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