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Росія веде інформаційну війну проти ЄС і НАТО, - естонська розвідка

Розвідка повідомляє, що Росія намагається погіршити відношення російськомовних жителів до влади Естонії, Латвії та Литви
У Естонії заявили, що Росія веде інформаційну війну проти НАТО і ЄС, яка включає у собі, окрім публічної пропаганди, широкий арсенал прихованих засобів.
Росія веде інформаційну війну проти ЄС і НАТО, - естонська розвідка Фото: dw.de

"Для посилення напруги Росія - сама і за допомогою своїх союзників - поширює дезінформацію… суміш правди і брехні. Для передачі дезінформації Кремль широко використовує як підконтрольні йому російсько- та іншомовні ЗМІ, так і численні фальшиві профілі в соціальних мережах. Вигадана інформація часто знаходить плідний ґрунт у налаштованих проти еліти колах країн ЄС", - сказано в щорічнику естонського департаменту інформації, який займається зовнішньою розвідкою, повідомляє BNS.

У департаменті стверджують, що для досягнення своїх зовнішньополітичних цілей "Кремль робить все більшу ставку на ворожі до ЄС і НАТО право- і лівопопулістський партії, які постають по всій Європі серйозною політичною силою".

Естонська розвідка також вважає, що під час головування країни в ЄС у другій половині 2017 року можливі кібератаки на Естонію, "щоб поставити під сумнів роботу естонської "електронної держави" і порушити роботу державних інформаційних систем.

У звіті також йдеться про те, що Росія намагається погіршити відношення російськомовних жителів до влади Естонії, Латвії і Литви.

"Росія послідовно поширює посил, що Естонія, Латвія і Литва не поважають права своїх російськомовних жителів і фальсифікують історію. В очах західних країн і міжнародних організацій балтійським країнам намагаються створити імідж недемократичних і проблемних партнерів, щоб послабити їхні зв'язки з союзниками та скоротити їхню роль у формуванні політики щодо Росії", - йдеться в документі.

Вчора, 7 лютого, стало відомо, що приблизно 200 військовослужбовців розвідувального батальйону Сил оборони Естонії та 503-го кавалерійського полку США почали триденний похід на північному сході республіки уздовж кордону з Росією. 

Нагадаємо, що військова розвідка Норвегії попередила, що Росія буде продовжувати проводити широку розвідувальну діяльність щодо норвезьких об'єктів і залишиться однією з головних загроз для країни в 2017 році.

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08 02 2017 20:16
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