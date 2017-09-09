Росія веде незаконну діяльність на захоплених бурових платформах в українській зоні Чорного моря

Персонал на бурових платформах визнав їх приналежність до РФ та стверджував, що вони перебувають у нейтральних водах, не порушуючи законів

Корабель Морської охорони України "Григорій Куроп'ятников" обстежив близько 20 об'єктів на 4 газових родовищах, захоплених Росією у виключній (морській) економічній зоні України в північно-західній частині Чорного моря.

Як повідомляє в суботу прес-служба Держприкордонслужби, прикордонники спільно з представниками НАК "Нафтогаз України", ДАТ "Чорноморнафтогаз", військової прокуратури, прокуратури АР Крим, Національної поліції в АР Крим, Державного геологічного контролю, Державної служби екологічної інспекції, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій України за участю постійного представника президента України в Криму, провели обстеження всіх чинних родовищ в північно-західній частині Чорного моря – Штормове, Архангельське, Голіцинське, Одеське.

"Метою виходу міжвідомчої групи була перевірка отриманої інформації про активізацію діяльності на деяких ділянках Чорноморського шельфу, переміщення анексованих Росією самопідйомних плавучих бурових установок, поставка додаткового обладнання, що може свідчити про проведення незаконної діяльності з видобутку окупаційними властями Криму природних ресурсів, що належать Україні", – йдеться в повідомленні.

Корабель Морської охорони "Григорій Куроп'ятников" зумів обстежити близько 20 об'єктів на чотирьох родовищах.

"Знову зафіксовано наявність озброєних людей, які під час наближення корабля Морської охорони займали бойові позиції, а іноді просто демонстративно, не ховаючись, наводили зброю в бік корабля. Під час радіо опитування екіпажу бурових платформ персонал визнав їх приналежність до Російської Федерації та стверджував, що вони перебувають у нейтральних водах, не порушуючи законів. Однак проведення робіт із видобутку газу не підтверджують", – повідомляє Держприкордонслужба.



Фото: dpsu.gov.ua

Фахівці "Нафтогазу України" і ДАТ "Чорноморнафтогаз" компетентно засвідчили, що на кількох МСП є обладнання, яке красномовно підтверджує проведення робіт з оновлення, перевстановлення або ремонту механізмів та приладів, а отже, вони використовувалися для бурових робіт. А на СПБУ "Крим-1" (незаконно перейменована "Україна") на Одеському газоконденсатному родовищі зафіксований процес буріння свердловини.



Фото: dpsu.gov.ua

У межах законодавства України і норм міжнародного права корабель Морської охорони України попередив усі об'єкти на всіх родовищах про фіксацію правопорушення з їхнього боку й неприпустимість продовження незаконної діяльності у виключній (морській) економічній зоні України.



Фото: dpsu.gov.ua

Корабель Чорноморського флоту, що з'явився в районі Одеського родовища СРЗК "Приазов'я", рекомендував кораблю Морської охорони України триматися осторонь, не провокуючи і не відтісняючи українське судно.

"За результатами обстеження родовищ міжвідомчою групою складено акт про виявлені правопорушення, який передано для подальшого реагування до військової прокуратури", – йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.



Фото: dpsu.gov.ua