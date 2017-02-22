Росія веде проти України масштабну кіберрозвідку з метою дискредитації певних політиків, - Сюмар (відео)

Проти України ведеться масштабна кіберрозвідка, очевдино, з боку Російської Федерації з метою дискредитації певних політиків та окремих політичних сил.

"Те, що кіберрозвідка ведеться - це однозначно, те що будь-які акаунти можуть сьогодні відкриватися й інформація звідти буде братися для дискредитації, власне кажучи, і політиків, і окремих політичних сил - це однозначно і нічого нового в цьому немає. У нас фактично війна з Росією, яка має усі технології, аби зламати акаунти Білого дому. Чому ми дивуємося, що наші системи в цьому є якимись безпечними? Це ілюзія безпечності", - заявила Голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики, заступник керівника фракції “Народний фронт” Вікторія Сюмар у середу у парламенті, відповідаючи на запитання журналістів.

При цьому, народний депутат зауважила, що "Росія є достатньо потужною державою для того, щоб серйозно вкластися в ці розробки". Тому українській владі слід значно уважніше поставитися до цієї теми.

Так, за словами Вікторії Сюмар, оскільки до війни Україна та Росія були досить пов'язані в багатьох питаннях, в тому числі наші системи значною мірою працювали чи досі працюють на російському програмному забезпеченні, то сьогодні необхідно провести "досить жорстку заміну (російського софту. - Ред.), а також кооперуватися в сфері кібербезпеки зі значно сильнішими країнами, такими як Сполучені Штати Америки та країни ЄС.

Нагадаємо, що за даними Служби безпеки України, основним об'єктом інформаційних атак з боку Російської Федерації є Україна.