Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Росія веде проти України масштабну кіберрозвідку з метою дискредитації певних політиків, - Сюмар (відео)

Українській владі слід значно уважніше поставитися до цієї теми
Проти України ведеться масштабна кіберрозвідка, очевдино, з боку Російської Федерації з метою дискредитації певних політиків та окремих політичних сил.
Росія веде проти України масштабну кіберрозвідку з метою дискредитації певних політиків, - Сюмар (відео) Вікторія Сюмар. Фото: nfront.org.ua

"Те, що кіберрозвідка ведеться - це однозначно, те що будь-які акаунти можуть сьогодні відкриватися й інформація звідти буде братися для дискредитації, власне кажучи, і політиків, і окремих політичних сил - це однозначно і нічого нового в цьому немає. У нас фактично війна з Росією, яка має усі технології, аби зламати акаунти Білого дому. Чому ми дивуємося, що наші системи в цьому є якимись безпечними? Це ілюзія безпечності", - заявила Голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики, заступник керівника фракції “Народний фронт” Вікторія Сюмар у середу у парламенті, відповідаючи на запитання журналістів.

При цьому, народний депутат зауважила, що "Росія є достатньо потужною державою для того, щоб серйозно вкластися в ці розробки". Тому українській владі слід значно уважніше поставитися до цієї теми.

Так, за словами Вікторії Сюмар, оскільки до війни Україна та Росія були досить пов'язані в багатьох питаннях, в тому числі наші системи значною мірою працювали чи досі працюють на російському програмному забезпеченні, то сьогодні необхідно провести "досить жорстку заміну (російського софту. - Ред.), а також кооперуватися в сфері кібербезпеки зі значно сильнішими країнами, такими як Сполучені Штати Америки та країни ЄС.

Нагадаємо, що за даними Служби безпеки України, основним об'єктом інформаційних атак з боку Російської Федерації є Україна.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 02 2017 12:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat