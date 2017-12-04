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Росія ветувала резолюцію Радбезу ООН щодо Сирії

Росія наклала вето на проект резолюції ООН по Сирії
Російська Федерація наклала вето на проект резолюції Ради безпеки ООН про розслідування хімічної атаки, яка сталася в сирійській провінції Ідліб
Росія ветувала резолюцію Радбезу ООН щодо Сирії Фото: zn.ua

"Росія наклала вето на проект резолюції ООН по Сирії", - йдеться в повідомленні.

Про це повідомляє AFP.

На засіданні Ради безпеки представник Росії пояснив, що голосувати за дану резолюцію "неприйнятно", оскільки на сьогоднішній зустрічі в Кремлі, держсекретареві США Рексу Тіллерсону надійшли нові пропозиції по співпраці з Сирією.

Текст резолюції, яку ветувала РФ, містить заклик до Сирії надати слідчим ООН доступ до всіх авіабаз для розслідування хімічної атаки, яка сталася минулого тижня в провінції Ідліб. Велика Британія, Франція і Сполучені Штати виступили з відповідним проектом документа.

Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.

Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.

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