Росія відхрещується від посилення сирійської ППО у відповідь на удар США

У РФ переконують, що в Дамаску немає хімічної зброї

Російський сенатор Віктор Озеров заявив, що російська система протиповітряної оборони (ППО) не займатиметься перехопленням нових американських ракет у Сирії.

"Наші збройні сили перебувають в Сирії для боротьби з тероризмом, а не для захисту від зовнішніх загроз. Такого мандата у нас немає, і перехоплювати ми нічого не будемо. А ось якщо цим займуться сирійські ППО, то вони мають на це повне юридичне право", - заявив Озеров, відповідаючи на питання, чи буде Росія перехоплювати американські ракети в разі нової атаки, інформує "Еспресо" з посиланням на "Інтерфакс".

Раніше у Вашингтоні не виключили, що по Сирії можуть бути нанесені чергові удари.

"У Дамаску немає хімічної зброї, тому загрози США виглядають абсурдними", - прокоментував Озеров цю заяву.

Раніше офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що РФ вживатиме заходів для зміцнення системи протиповітряної оборони (ППО) сирійської армії після удару США по сирійській військовій базі.

Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.

Командування сирійської опозиції, яке базується на територіях найбільш постраждалих від хімічної атаки, привітало ракетний удар нанесений США і висловило надію на те, що такий крок стане "поворотною точкою" у війні.

У свою чергу Дональд Трамп назвав ракетний удар по авіабазі в Сирії національним інтересом США.