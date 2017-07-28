Росія відібрала у США посольську дачу і вимагає скорочення кількості дипломатів

В своїй заяві російське відомство пригадало, як США вислали російських дипломатів з країни

Росія звернулася до США з вимогою до 1 вересня скоротити свій дипломатичний персонал до 455 чоловік у РФ та повідомила про конфіскацію у посольства США складських приміщень в Москві та дачі в Срібному бору.

Про це йдеться у заяві МЗС РФ, пише "Європейська правда".

"В США приймаються рішення про незаконні санкції проти Російської Федерації, вилучається російська дипломатична власність, оформлена в юридично зобов'язуючих двосторонніх документах, вислані з країни російські дипломати. Це явно порушує Віденську конвенцію про дипломатичні зносини та загальноприйняту дипломатичну практику", - йдеться у заяві.

"У зв'язку з цим пропонуємо американській стороні до 1 вересня цього року привести кількість дипломатичних осіб та технічного персоналу, що працюють у посольстві США в Москві, в загальних консульствах в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі та Владивостоці, в точну відповідність з числом російських дипломатів та співробітників технічного персоналу, які знаходяться в США", - заявили в МЗС РФ, зазначивши, що кількість дипломатичного персоналу США має бути скорочена до 455 осіб.

Згідно із заявою, Росія також забирає з 1 серпня у посольства США складські приміщення на Дорожній вулиці в Москві та дачу в Срібному бору.

Нагадаємо, дипломати, яких Росія направляє в США замість висланих в грудні, не можуть отримати американські візи.

29 грудня США оголосили про введення нових санкцій проти Росії за кібератаки під час президентської виборчої кампанії США. У рамках нових обмежувальних заходів США висилають 35 російських дипломатичних працівників.

У "чорний список" офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США включено шістьох громадян Росії і п'ять російських організацій. Це Федеральна служба безпеки (ФСБ), Головне розвідувальне управління (ГРУ), а також Зеленоградська автономна некомерційна організація "Професійне об'єднання конструкторів систем інформатики" (АНО ПО КСІ), ТОВ "Спеціальний технологічний центр" (СТЦ) з Петербурга і компанія "ЦОР сек'юріті" (колишня Esage Lab).

Натомість Росія планує вислати близько 30 американських дипломатів і накласти арешт на об'єкти американської власності в РФ.