Росія відкидає звинувачення в експорті вугілля з КНДР

У Росії не виключають, що цим могли займатися окремі російські підприємці

Росія відкидає звинувачення в експорті вугілля з Північної Кореї в інші країни.

Про це заявив голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов, передає ТАСС.

"Я виключаю подібні дії в тій частині, яка пов'язана з державною політикою РФ. Ніякої подвійної гри немає. Всім російським відомствам на рівні указу президента дані інструкції скрупульозно виконувати всі резолюції Ради Безпеки ООН", - підкреслив Косачов.

"Але я не виключаю, що цим могли займатися окремі російські підприємці, хоча таких даних у мене немає. Відповідні відомства приймуть всі необхідні заходи для припинення такої ганебної практики, коли отримають інформацію з надійних джерел, а не ЗМІ", - додав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Північна Корея продає вугілля, поставляючи його в російські порти, з яких він переправляється в Південну Корею і Японію.

Додамо, що Дональд Трамп заявив, що Росія допомагає Північній Кореї отримувати ресурси в порушення міжнародних санкцій і що Пхеньян з кожним днем ​​стає ближче, щоб доставити міжконтинентальну ракету на території США.