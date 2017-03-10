Росія відмовляється виводити свої війська та миротворців з Придністров'я

МЗС Росії переконує, що самі придністровці позитивно ставляться до миротворчої операції і присутності російських військових

Заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін заявив, що офіційна Москва проти виведення оперативної групи російських військ (ОГРВ) з території Придністров'я, незважаючи на заклики уряду Молдови.

Виступаючи нещодавно на сесії Генасамблеї ООН, прем'єр Молдови Павел Філіп закликав міжнародне співтовариство висловитися за виведення ОГРВ з території Придністров'я.

Молдова також має намір найближчим часом внести на розгляд Генасамблеї ООН резолюцію з відповідним закликом.

"Безумовно, Москва як і раніше, проти. У Російській Федерації та багатьох інших відповідальних державах-членах ООН до цієї ініціативи ставляться з великою часткою скептицизму, вбачаючи в ній загрозу виникнення нового джерела відкритої напруженості в південно-східній частині Європи", - сказав Карасін, повідомляє "Коммерсант".

Він також заявив, що самі придністровці позитивно ставляться до миротворчої операції і присутності російських військових, хоча визнав, що ніяких опитувань на цю тему не проводилося і його думка ґрунтується на особистих спостереженнях під час відвідування Придністров'я.

Нагадаємо, що Молдова просила ООН включити питання про повне виведення російських військових з Придністров'я до порядку денного 72-ї сесії Генеральної Асамблеї.

Водночас президент країни Ігор Додон заявив, що питання про виведення військових РФ з Придністров'я не просунеться далі простих декларацій.

Згодом молдовська опозиційна партія "Дія і солідарність" звернулася до Генпрокуратури з позовом про притягнення до кримінальної відповідальності президента країни Ігоря Додона "за просування інтересів Російської Федерації і держзраду".

У вівторок, 19 вересня, Генеральна асамблея ООН включила до порядку денного розгляд питання "Про повне виведення іноземних військ із території Республіки Молдова".