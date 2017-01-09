Росія відмовила політв'язню Кольченку дистанційно здобувати вищу освіту
"Серед політв'язнів Кремля є єдиний студент - Олександр Кольченко, українець, студент географічного факультету Таврійського національного університету. Незважаючи на те, що російське законодавство дозволяє заочну та дистанційну форму навчання, Олександрові відмовили в його фундаментальному праві - на освіту. Мовляв, ТНУ не має акредитації в РФ", - повідомила перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.
У зв'язку із цим, Геращенко має намір звернутися до українських студентських організацій, щоб ті розповіли всьому світу, "що Кремль хапає молодих українців, таємно вивозить їх у свої в'язниці і залишає без права на медицину і освіту".
"Згадайте сьогодні Олександра. Ми повинні посилити спільну зі студентством усього світу боротьбу за його звільнення", - зазначила вона.
Геращенко також підкреслила, що звертатиметься і до українського омбудсмена з проханням відреагувати на це порушення, а також буде просити Міносвіти призначити Кольченкові іменну стипендію.
"А Таврійський університет продовжить боротьбу за свого студента - майбутнього географа, про це розмовляли з ректором", - додала вона.
У травні Володимир Казарін, ректор Таврійського національного університету імені Вернадського, що працює в евакуації в Києві, заявив, що вивчає можливість відкриття "школи для політзеків", яких утримують у російських в'язницях. Такий механізм відпрацьовується на прикладі Кольченка, якого відновили серед студентів ТНУ.
Нагадаємо, що російська влада звинуватила кримчан Олега Сєнцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сєнцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.
Раніше, президент Росії Володимир Путін на зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" відкинув пропозицію звільнити утримуваних у Росії українців.
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