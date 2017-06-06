Росія відмовилась платити залишок внеску в бюджет Ради Європи

Заблокована сума становить близько 11 мільйонів євро

Росія вирішила не перераховувати третину щорічного внеску за 2018 рік у бюджет Ради Європи.

"Заблокували перерахування. Там же йде по етапах фінансування, і третину, що залишилася на кінець року, не перерахують і все", - розповів спікер Держдуми В'ячеслав Володін, інформують "РИА Новости".

За його словами, заблокована сума становить близько 11 мільйонів євро.

У минулому році загальний внесок Росії до Ради Європи склав 30,1 млн євро. Ця сума є однією з найбільших, що вносяться до організації.

Нагадаємо, 5 травня Міністерство закордонних справ Російської Федерації оприлюднило офіційну реакцію на рішення Комітету міністрів Ради Європи (КМРЄ) щодо Криму та Севастополя та відмовилося виконувати дане рішення.