НОВИНИРосія вирішила не перераховувати третину щорічного внеску за 2018 рік у бюджет Ради Європи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія відмовилась платити залишок внеску в бюджет Ради Європи
Заблокована сума становить близько 11 мільйонів євро
Фото:facebook.com/ukraine.coe
"Заблокували перерахування. Там же йде по етапах фінансування, і третину, що залишилася на кінець року, не перерахують і все", - розповів спікер Держдуми В'ячеслав Володін, інформують "РИА Новости".
За його словами, заблокована сума становить близько 11 мільйонів євро.
У минулому році загальний внесок Росії до Ради Європи склав 30,1 млн євро. Ця сума є однією з найбільших, що вносяться до організації.
Нагадаємо, 5 травня Міністерство закордонних справ Російської Федерації оприлюднило офіційну реакцію на рішення Комітету міністрів Ради Європи (КМРЄ) щодо Криму та Севастополя та відмовилося виконувати дане рішення.
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