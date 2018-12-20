Росія відмовилась від обміну полонених до Нового року, - Марчук

Росія відмовилась обмінювати своїх громадян, які відбувають покарання в українських в'язницях на українських в'язнів у російських тюрмах.

Про це заявив представник України в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук, повідомляє "Громадське".

За його словами, на останньому засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську, Україна запропонувала, аби обмін відбувся до Нового року, проте, Росія відмовилась від цієї пропозиції.

"Україна не вперше внесла пропозицію про обмін до Нового року: 23 російських громадян, які відбувають покарання за тяжкі злочини у місцях позбавлення волі України на 23 українських в'язнів у Московських тюрмах. Росія відмовилась", - заявив Марчук.

Він розповів, що українська сторона наполягатиме у наступному році розглянути питання по скасування результатів так званих виборів на окупованому Донбасі. Перше засідання у 2019 році відбудеться 16 січня.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини закликав Росію надати медичні документи щодо поточного стану здоров'я українського політв'язня Павла Гриба, стан здоров'я якого значно погіршився останнім часом.