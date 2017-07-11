Росія відмовилася екстрадувати екс-командира київського "Беркута" Кусюка

Росія відмовилася екстрадувати в Україну колишнього начальника київського полку спецпризначення "Беркут" Сергія Кусюка.

Кусюк отримав громадянство Росії, а російська держава не видає своїх громадян за запитом інших країн, - повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, повідомляють "Українські новини".

Кусюк неодноразово командував силовими розгонами мирних акцій у Києві, в тому числі розгоном учасників мітингу на Майдані Незалежності в Києві в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року. Після Революції гідності Кусюк утік до Криму. Влітку 2015 року Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в перешкоджанні проведенню мітингу і перевищенні службових повноважень.

Кусюк проходить підозрюваним у рамках семи кримінальних проваджень, у тому числі і щодо подій 2010 року на виставці "Волинська різанина" в Києві.

Влітку 2017 року під час заходів до Дня Росії в Москві місцеві ЗМІ зафіксували, як Кусюк у формі російського спецназу "ОМОН" брав участь у розгоні демонстрантів.

Нагадаємо, правоохоронні органи Росії відмовили Україні в екстрадиції 21 колишнього співробітника "Беркуту", які підозрюються в розстрілі 48 активістів Євромайдану.



