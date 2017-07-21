Росія відмовилася екстрадувати в Україну 21 екс-беркутівця, - ГПУ
"Отримано всі відповіді від російської сторони. У всіх запитах відмовлено", - заявив начальника департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, повідомляють "Українські новини".
За його словами, всім цим особам Росія надала громадянство або так званий притулок.
При цьому Горбатюк повідомив, що поки немає відповіді Росії про екстрадицію колишнього начальника київського полку спецназу "Беркут" Сергія Кусюка.
Як відомо, Росія надала громадянство й політичний притулок підозрюваним у розстрілі активістів Євромайдану 15 колишнім беркутівцям.
Нагадаємо, що під час заходів до Дня Росії в Москві місцеві ЗМІ зафіксували, як Сергій Кусюк у формі російського спецпризначенця "ОМОН" брав участь у розгоні демонстрантів.
Генеральна прокуратура України просила Росію затримати й екстрадувати колишнього начальника київського полку спецназу "Беркут" Сергія Кусюка.
Як повідомляв iPress.ua, у квітні Святошинський районний суд Києва залишив під вартою п’ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу МВС України "Беркут", підозрюваних у масових розстрілах протестувальників Євромайдану іще на 60 діб.
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