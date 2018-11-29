Росія відмовилася від проведення скайп-зустрічі ТКГ щодо ескалації в Азовському морі, - Геращенко

"Це друга поспіль відмова Росії сідати за стіл переговорів і відповідати на запитання щодо агресії", - заявила Геращенко

Росія відмовилася обговорювати ескалацію в Азовському морі і Керченській протоці у скайп-режимі зустрічі Тристоронньої контактної групи.

"Українська сторона спільно з ОБСЄ ініціювала зустріч ТКГ у скайп-режимі. Ми наполягали на проведенні позачергової зустрічі у скайп-режимі, щоб обговорити кричущий факт агресії РФ проти територіальної цілісності України в Азово-Керченській акваторії, та негайного звільнення українських військовополонених моряків і повернення Україні незаконно захоплених суден, розблокування навігації для українських та іноземних суден в Азові, деескалації напруженості, створеної агресивними і провокаційними діями РФ", - повідомила перший віце-спікер Ради, представник України на переговорах Ірина Геращенко.

Російська сторона від такої зустрічі відмовилася. "Це друга поспіль відмова Росії сідати за стіл переговорів і відповідати на запитання щодо агресії", - уточнила вона.

"Україна наполягає на обговоренні провокації і агресії проти України з боку РФ сьогодні, на постійній раді ОБСЄ у Відні, в присутності представника ТКГ, посла М. Сайдіка і голови СММ ОБСЄ посла Апакана", - зазначила перший віце-спікер.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.