Росія відмовилася від участі в Європейській організації з ядерних досліджень
Держава не зобов'язана бути членом ЦЕРН, щоб робити важливий внесок в роботу організації. Це рішення не вплине на участь Москви в спільних проектах, а питання про асоційоване членство ще буде обговорюватися, - повідомляє "РИА Новости" з посиланням на представника прес-служби організації Софі Тезауро.
Європейська організація ядерних досліджень створена у 1953 році. Росія подала заявку на вступ до ЦЕРН в якості асоційованого члена в 2012 році. Цей статус дає право голосу в Раді ЦЕРНу, а громадяни країни можуть ставати штатними співробітниками організації. Крім того, асоційовані члени ЦЕРН платять щорічні внески (близько 8 мільйонів євро).
Нагадаємо, керівники Міноборони США звернулися до Росії з коротким застереженням, зазначивши, що Вашингтон як і раніше здатний відповісти, незалежно від того, які Москва має у своєму розпорядженні ядерні озброєння.
На думку експертів Chatham House, кібератака може призвести до умисної дезінформації і випадкового помилкового застосування ядерної зброї. В період кризи втрата довіри до можливостей ядерної зброї може вплинути на процес ухвалення рішень і підірвати впевненість у ядерному стримуванні.
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