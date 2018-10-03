Росія відмовилася від участі в Європейській організації з ядерних досліджень

Росія відкликала заявку на членство в Європейській організації з ядерних досліджень (ЦЕРН).

Держава не зобов'язана бути членом ЦЕРН, щоб робити важливий внесок в роботу організації. Це рішення не вплине на участь Москви в спільних проектах, а питання про асоційоване членство ще буде обговорюватися, - повідомляє "РИА Новости" з посиланням на представника прес-служби організації Софі Тезауро.

Європейська організація ядерних досліджень створена у 1953 році. Росія подала заявку на вступ до ЦЕРН в якості асоційованого члена в 2012 році. Цей статус дає право голосу в Раді ЦЕРНу, а громадяни країни можуть ставати штатними співробітниками організації. Крім того, асоційовані члени ЦЕРН платять щорічні внески (близько 8 мільйонів євро).

Нагадаємо, керівники Міноборони США звернулися до Росії з коротким застереженням, зазначивши, що Вашингтон як і раніше здатний відповісти, незалежно від того, які Москва має у своєму розпорядженні ядерні озброєння.

На думку експертів Chatham House, кібератака може призвести до умисної дезінформації і випадкового помилкового застосування ядерної зброї. В період кризи втрата довіри до можливостей ядерної зброї може вплинути на процес ухвалення рішень і підірвати впевненість у ядерному стримуванні.



