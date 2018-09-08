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Росія відмовилися обміняти Сенцова на Олексія Седікова

Росія вважає Сенцова своїм громадянином
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова провела розмову з російською колегою Тетяною Москальковою.
Росія відмовилися обміняти Сенцова на Олексія Седікова Фото: reuters.com

Однією з тем розмови стало питання переведення Олега Сенцова на лікування до Москви. За її словами, обговорювали питання обміну Сенцова на росіянина Олексія Седікова (затримали на Донбасі 11 липня 2016 року під час зіткнень під Троїцьким Луганській області), однак переговори не увінчалися успіхом - Москалькова заявила, що РФ вважає українського режисера своїм громадянином, тому про обмін не йдеться.

"Втім, ситуація вимагає швидкого реагування. Від перебування у міській лікарні Лабитнангі Олег відмовився. Але там і немає фахівців, які можуть вивести його з процесу голодування. Вихід з голодування значно небезпечніший, ніж сам процес голодування, і будь-яка похибка може стати фатальною. Такі фахівці є в Інституті професора Ніколаєва в Москві і в Київському НДІ геронтології. Тому я попросила Тетяну Москалькову, щоб вона організувала переведення Олега в московський інститут, або ж у лікарню, в якій є фахівці з ендогенного харчування. Я сказала їй, що поїздом/етапом він точно не доїде, необхідний літак санітарної авіації. Потрібно врятувати людині життя", - написала український омбудсмен у Facebook.

Вона також додала, що попросила Москалькову прискорити розгляд справи про помилування Сенцова, зважаючи на критичну ситуацію з його здоров'ям.

Денісова повідомила, що отримала дзвінок від Москалькової, під час якого та розповіла про "стабільний стан" Сенцова і його відмову від переведення до міської лікарні в Лабитнагі. "Цитую: "у нас вільна країна, людина сама приймає рішення, в якій лікарні їй перебувати", - уточнила Денісова.

"Втім, я наполягла на тому, щоб уповноважений з прав людини Ямало-Ненецького автономного округу Анатолій Сак відвідав Олега, сфотографував його і зняв відео своєї розмови з ним, щоб ми переконалися, що його стан дійсно стабільний. Зараз вона (Москалькова, - ред.) займеться організацією цього візиту", - зазначила український омбудсмен.

Як відомо, сестра Олега Сенцова Наталія Каплан повідомила, що отримала лист від українця. У цьому листі Сенцов повідомив, що "він майже не встає і кінець близький". Водночас в офісі російського омбудсмена стверджують, що стан здоров'я Сенцова відносно стабільний.

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09 08 2018 12:57
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