Росія відмовивилася обговорювати обмін заручниками, - Геращенко
Двічі за січень 2019 українська сторона переговорів зверталася до ОБСЄ з вимогою провести засідання ТКГ та її гуманітарної підгрупи щодо обміну та звільнення заручників, повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі ТКС Ірина Геращенко, інформує "Громадське".
Сьогодні, 17 січня, на засіданні ТКС у Мінську представник Росії Борис Гризлов відмовився від цієї пропозиції.
Геращенко вказала, що в 2018 році вона спрямувала 13 звернень до представників Росії та особисто Гризлова щодо обміну росіян на українців - "на жоден наш лист нам не надали жодної відповіді".
Вона додала, що 17 січня представники бойовиків (які не є офіційною стороною переговорів) стверджували, що не отримували ніяких списків щодо обміну в 2018. Проте згодом згадали, що таки отримували - "але листи не відкриваються".
На думку представниці України в гуманітарній підгрупі, у такий спосіб Кремль намається «блокувати все до виборів в Україні".
"Коли я звернулася на гуманітарній підгрупі до росіян щодо деструктивності їх позиції, бо що вони робитимуть у разі переобрання президента Порошенка, ті вигукнули: "И не надейтесь!" Росіяни на приховують, що сподіваються на зміну влади і реванш в Україні".
Нагадаємо, що українська сторона готова помилувати двох росіян для обміну на українських військовослужбовців, утримуваних на Донбасі.
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