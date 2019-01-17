Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Росія відмовивилася обговорювати обмін заручниками, - Геращенко

На першомуу засіданні ТКС у Мінську представник Росії Борис Гризлов відмовився від цієї пропозиції
На першому в 2019 році засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську представник Росії відмовився обговорювати обмін росіян на українських політв'язнів.
Росія відмовивилася обговорювати обмін заручниками, - Геращенко Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Двічі за січень 2019 українська сторона переговорів зверталася до ОБСЄ з вимогою провести засідання ТКГ та її гуманітарної підгрупи щодо обміну та звільнення заручників,  повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі ТКС Ірина Геращенко, інформує "Громадське".

Сьогодні, 17 січня, на засіданні ТКС у Мінську представник Росії Борис Гризлов відмовився від цієї пропозиції.

Геращенко вказала, що в 2018 році вона спрямувала 13 звернень до представників Росії та особисто Гризлова щодо обміну росіян на українців - "на жоден наш лист нам не надали жодної відповіді".

Вона додала, що 17 січня представники бойовиків (які не є офіційною стороною переговорів) стверджували, що не отримували ніяких списків щодо обміну в 2018. Проте згодом згадали, що таки отримували - "але листи не відкриваються".

На думку представниці України в гуманітарній підгрупі, у такий спосіб Кремль намається «блокувати все до виборів в Україні".

"Коли я звернулася на гуманітарній підгрупі до росіян щодо деструктивності їх позиції, бо що вони робитимуть у разі переобрання президента Порошенка, ті вигукнули: "И не надейтесь!" Росіяни на приховують, що сподіваються на зміну влади і реванш в Україні".

Нагадаємо, що українська сторона готова помилувати двох росіян для обміну на українських військовослужбовців, утримуваних на Донбасі.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 01 2019 16:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.