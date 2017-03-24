Росія відновила роботу КП "Нові Юрковичі" в Чернігівській області

Росія ввечері в четвер відновила пропуск громадян через пункт "Нові Юрковичі" (з української сторони - КП "Сеньківка", Чернігівська область).

"Спочатку російська прикордонна служба повідомила нас, що з 12:45 вони припиняють пропуск осіб і транспортних засобів без пояснення причини. Протягом дня ми отримували інформацію від жителів, які перетинали кордон, про те, що перед російським пунктом пропуску стоїть патрульний пост і вони перенаправляють людей на інші пункти пропуску. Пояснюють це тим, що нібито в Україні війська піднято за сигналом бойової готовності. Але близько 18:30 ми отримали факс від російської служби, що з 19:00 вони відновлюють пропуск в обидва боки на пункті пропуску "Нові Юрковичі". Вони пояснювали зупинку тим, що перевіряли пункт пропуску на наявність вибухових пристроїв", - розповів помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян в ефірі "112 Україна".

З 19:00 пункт пропуску "Сеньківка" запрацював у штатному режимі. Вранці в п'ятницю він також працює.

Нагадаємо, Росія тимчасово призупинила пропуск осіб та транспортних засобів через КП "Нові Юрковичі", який напроти пункту пропуску "Сеньківка" Чернігівської області.