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Росія відповідальна за порушення прав людини в Україні і Грузії - НАТО

У доповіді міститься висновок про те, що країни мають посилювати тиск на РФ
Доповідь Парламентської асамблеї НАТО, весняна сесія якої у суботу проходить у Варшаві, покладає відповідальність за порушення прав людини в Україні та Грузії на Росію.
Росія відповідальна за порушення прав людини в Україні і Грузії - НАТО Фото: Reuters

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова постійної делегації України в ПА НАТО Ірина Фріз.

У доповіді під назвою "Просування демократії та прав людини у чорноморському регіоні", що була представлена головним доповідачем Уллою Шмідт, зазначаються масові порушення прав людини на окупованих територіях України.

"Доповідачі підтримали тези щодо відповідальності Росії за порушення прав людини не тільки на сході України, але й в Абхазії та Південній Осетії", - зазначила Фріз.

За словами Улли Шмідт, швидке рішення конфлікту на Донбасі є нереалістичним. Водночас представники ПА НАТО визнають, що керівництво України прагне "говорити з людьми, а не вирішувати конфлікт військовими методами".

"Ключове завдання сьогодні - припинення вогню, але жодного прогресу з боку самопроголошених республік не спостерігається", - зазначає Фріз.

За її словами, доповідач чітко розподіляє ситуацію на Донбасі та в Криму. У доповіді міститься висновок про те, що країни мають посилювати тиск на РФ.

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26 05 2018 14:20
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