Росія відпрацює напад на Литву і Польщу під час навчань "Захід 2017", - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова переконує, що на масштабних військових навчаннях Росії і Білорусі "Захід 2017" відпрацьовуватимуться наступальні операції в європейському напрямку.

"У задумі навчань також передбачається відпрацювання створення калінінградського коридору, що в реальності неможливо без агресії проти Литви і Польщі", - заявив Турчинов, повідомляє LIGA.net.

У РНБО зазначають, що мета російських навчань - перевірка готовності військ до проведення широкомасштабних операцій при жорстких обмеженнях часу на їх підготовку.

З 2015 року Росія почала створення на своєму західному кордоні трьох нових дивізій - по 10 тис. солдат у кожній. Однак реальні цифри, говорять джерела видання, будуть в рази більше. Колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав вважає, що Росія бреше, тому у військових маневрах будуть задіяні близько 100 тисяч солдатів.

За даними співрозмовників LIGA.net, створювана на західному кордоні угруповання військ РФ буде повністю розгорнута і готова до вторгнення в сусідні країни до 2020 року. Судячи зі складу військових об'єднань і створюваної інфраструктури, глибина вторгнення - в межах 500 км.

Повідомляється, що крім країн Балтії, може бути декілька напрямків удару в сторону України: чернігівську, Харківсько-сумську і донецьку. Удар з Криму теж можливий. Мета військового наступу - не окупація, а розгром основних сил ЗСУ та примус України до капітуляції, тобто до світу на умовах агресора.

Також, за словами Турчинова, Росія прагне відновити свої кордони в рамках колишнього Радянського Союзу і для цього застосовує по відношенню до сусідів технологію втягування і "жорсткого підв'язування до орбіти своїх інтересів".

"Тут і вплив на вибори, на кадрові призначення, фінансовий або енергетичний (газовий, нафтовий) допінг, розміщення військових баз, створення військового квазісоюза (ОДКБ - Організація договору про колективну безпеку, куди входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан - ред.). Ну, а в разі виходу цих держав за розставлені для них прапорці в хід піде схема заміни керівництва, а в разі неможливості цього - банальна військова сила", - розповідає секретар РНБО.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов не виключає, що спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2017" можуть бути підготовкою до наступальної операції.