Росія відпрацювала запуск крилатих ракет по Україні

Військова авіація РФ здійснила у четвер умовні запуски крилатих ракет у бік України.

За даними військових, 15 лютого під час проведення тренувань з протиповітряної оборони Повітряні сили ЗСУ зафіксували активізацію авіації Повітряно-космічних сил Росії вздовж східного повітряного кордону України.

Повідомляється, що винищувачі та бомбардувальники країни-агресора здійснювали вильоти з аеродромів Курськ, Міллерово, Гвардійське та Саки з максимальним наближенням до державного кордону України та лінії розмежування.

"Група стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 у супроводі пари винищувачів Су-30 РФ здійснили проліт у повітряному просторі АР Крим та відпрацювали умовні пуски крилатих ракет у напрямку материкової частини України", - повідомляє у Facebook командування Повітряних сил України.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про державне оборонне замовлення на 2018-220 роки.

