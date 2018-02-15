Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Росія відпрацювала запуск крилатих ракет по Україні

ЗСУ зафіксували активізацію авіації Повітряно-космічних сил Росії
Військова авіація РФ здійснила у четвер умовні запуски крилатих ракет у бік України.
Росія відпрацювала запуск крилатих ракет по Україні Фото: facebook.com/kpszsu

За даними військових, 15 лютого під час проведення тренувань з протиповітряної оборони Повітряні сили ЗСУ зафіксували активізацію авіації Повітряно-космічних сил Росії вздовж східного повітряного кордону України.

Повідомляється, що винищувачі та бомбардувальники країни-агресора здійснювали вильоти з аеродромів Курськ, Міллерово, Гвардійське та Саки з максимальним наближенням до державного кордону України та лінії розмежування.

"Група стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 у супроводі пари винищувачів Су-30 РФ здійснили проліт у повітряному просторі АР Крим та відпрацювали умовні пуски крилатих ракет у напрямку материкової частини України", - повідомляє у Facebook командування Повітряних сил України.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про державне оборонне замовлення на 2018-220 роки.
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 02 2018 19:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.