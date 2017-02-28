Росія відправила на Донбас черговий "гумконвой"
Автомобілі везуть близько 300 тонн вантажу, як і в попередньому випадку, стверджується, що це дитячі продуктові набори.
Про це повідомила прес-служба МНС Росії.
Перед прибуттям на державний кордон, колона розділиться на дві частини. Одна з них пройде на пункт пропуску "Донецьк", друга - на "Матвєєв Курган".
Як повідомлялося, в складі попереднього 60-го "гуманітарного конвою", який зайшов з Росії на Донбас, був автомобіль військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту, який не є гуманітарним вантажем.
Російська сторона відмовляється надавати Україні інформацію про зміст вантажу, а характер вантажу часто не відповідає зазначеному в повідомленнях з боку РФ.
Раніше автомобілі так званого "гумконвоя" возили на Донбас боєприпаси і зброю. Однак після того, як бойовики і РФ відновили залізничне сполучення, за деякою інформацією, зброю і боєприпаси потрапляють на окуповані території в поїздах.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану