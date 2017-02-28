Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Росія відправила на Донбас черговий "гумконвой"

Російська сторона відмовляється надавати Україні інформацію про зміст вантажу
Так званий "гумконвой" у складі 25 вантажівок вирушив на окуповані території Донецької та Луганської областей.
Росія відправила на Донбас черговий "гумконвой" Фото: mchs.gov.ru

Автомобілі везуть близько 300 тонн вантажу, як і в попередньому випадку, стверджується, що це дитячі продуктові набори.

Про це повідомила прес-служба МНС Росії.

Перед прибуттям на державний кордон, колона розділиться на дві частини. Одна з них пройде на пункт пропуску "Донецьк", друга - на "Матвєєв Курган".

Як повідомлялося, в складі попереднього 60-го "гуманітарного конвою", який зайшов з Росії на Донбас, був автомобіль військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту, який не є гуманітарним вантажем.

Російська сторона відмовляється надавати Україні інформацію про зміст вантажу, а характер вантажу часто не відповідає зазначеному в повідомленнях з боку РФ.

Раніше автомобілі так званого "гумконвоя" возили на Донбас боєприпаси і зброю. Однак після того, як бойовики і РФ відновили залізничне сполучення, за деякою інформацією, зброю і боєприпаси потрапляють на окуповані території в поїздах.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 02 2017 07:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.