Росія відправила на Донбас черговий "гумконвой"

Так званий "гумконвой" у складі 25 вантажівок вирушив на окуповані території Донецької та Луганської областей.

Автомобілі везуть близько 300 тонн вантажу, як і в попередньому випадку, стверджується, що це дитячі продуктові набори.

Про це повідомила прес-служба МНС Росії.

Перед прибуттям на державний кордон, колона розділиться на дві частини. Одна з них пройде на пункт пропуску "Донецьк", друга - на "Матвєєв Курган".

Як повідомлялося, в складі попереднього 60-го "гуманітарного конвою", який зайшов з Росії на Донбас, був автомобіль військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту, який не є гуманітарним вантажем.

Російська сторона відмовляється надавати Україні інформацію про зміст вантажу, а характер вантажу часто не відповідає зазначеному в повідомленнях з боку РФ.

Раніше автомобілі так званого "гумконвоя" возили на Донбас боєприпаси і зброю. Однак після того, як бойовики і РФ відновили залізничне сполучення, за деякою інформацією, зброю і боєприпаси потрапляють на окуповані території в поїздах.