Росія відправила на Донбас черговий "гумконвой"
68 колона МНС Росії з "гуманітарною допомогою для Донбасу вирушила в бік російського кордону. Автомобілі везуть близько 750 тонн гуманітарних вантажів. У складі вантажу - дитячі продуктові набори, медикаменти, медичне майно, навчальна література для підготовки до нового навчального року", - повідомляє Міністерство надзвичайних ситуацій РФ.
Зазначається, що колона проїде до кордону через пункти пропуску Донецьк і Матвєєв Курган у Ростовській області "для проходження необхідних митних процедур відповідно до міжнародного законодавства про постачання гуманітарних вантажів".
Раніше МНС Росії відправило на окупований Донбас 67-му партію "гуманітарної допомоги". У свою чергу Міністерство закордонних справ України протестує проти незаконного в'їзду в Україну чергового (67-го) "гуманітарного конвою" Росії.
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