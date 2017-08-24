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Росія відправила на Донбас черговий "гумконвой"

Колона проїде до кордону через пункти пропуску Донецьк і Матвєєв Курган у Ростовській області
У четвер, 24 серпня, автомобільна колона з так званою "гуманітарною допомогою" вирушила з Росії на тимчасово окупований Донбас.
Росія відправила на Донбас черговий "гумконвой" Фото: mchs.gov.ru

68 колона МНС Росії з "гуманітарною допомогою для Донбасу вирушила в бік російського кордону. Автомобілі везуть близько 750 тонн гуманітарних вантажів. У складі вантажу - дитячі продуктові набори, медикаменти, медичне майно, навчальна література для підготовки до нового навчального року", - повідомляє Міністерство надзвичайних ситуацій РФ.

Зазначається, що колона проїде до кордону через пункти пропуску Донецьк і Матвєєв Курган у Ростовській області "для проходження необхідних митних процедур відповідно до міжнародного законодавства про постачання гуманітарних вантажів".

Раніше МНС Росії відправило на окупований Донбас 67-му партію "гуманітарної допомоги". У свою чергу Міністерство закордонних справ України протестує проти незаконного в'їзду в Україну чергового (67-го) "гуманітарного конвою" Росії.

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24 08 2017 16:38
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