Росія відправила на окупований Донбас 67-й "гумконвой"

У МНС Росії стверджують, що у складі вантажу - дитячі продуктові набори, медикаменти, будматеріали і література

МНС Росії відправило на окупований Донбас 67-му партію "гуманітарної допомоги".

Автомобілі везуть понад 600 тонн гуманітарних вантажів, повідомляє сайт російського відомства.

"У складі вантажу - дитячі продуктові набори, медикаменти, будівельні матеріали, художня і навчальна література для підготовки до нового навчального року... Також до складу колони входять медики і технічний персонал, готові за потреби надати в дорозі своєчасну допомогу водіям і співробітникам, які супроводжують вантаж", - стверджують у МНС РФ.

Колона пройде до пунктів пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган", а потім до двох пунктів призначення - у Луганську та Донецьку області.

Нагадаємо, що не менше 20 малюків потрапили до лікарні через отруєння дитячим харчуванням, яке прибуло в окупований Донецьк у складі "гумконвою".