Росія відправила на окупований Донбас 67-й "гумконвой"
Автомобілі везуть понад 600 тонн гуманітарних вантажів, повідомляє сайт російського відомства.
"У складі вантажу - дитячі продуктові набори, медикаменти, будівельні матеріали, художня і навчальна література для підготовки до нового навчального року... Також до складу колони входять медики і технічний персонал, готові за потреби надати в дорозі своєчасну допомогу водіям і співробітникам, які супроводжують вантаж", - стверджують у МНС РФ.
Колона пройде до пунктів пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган", а потім до двох пунктів призначення - у Луганську та Донецьку області.
Нагадаємо, що не менше 20 малюків потрапили до лікарні через отруєння дитячим харчуванням, яке прибуло в окупований Донецьк у складі "гумконвою".
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