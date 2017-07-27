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Росія відправила на окупований Донбас 67-й "гумконвой"

У МНС Росії стверджують, що у складі вантажу - дитячі продуктові набори, медикаменти, будматеріали і література
МНС Росії відправило на окупований Донбас 67-му партію "гуманітарної допомоги".
Росія відправила на окупований Донбас 67-й "гумконвой" Фото: mchs.gov.ru

Автомобілі везуть понад 600 тонн гуманітарних вантажів, повідомляє сайт російського відомства.

"У складі вантажу - дитячі продуктові набори, медикаменти, будівельні матеріали, художня і навчальна література для підготовки до нового навчального року... Також до складу колони входять медики і технічний персонал, готові за потреби надати в дорозі своєчасну допомогу водіям і співробітникам, які супроводжують вантаж", - стверджують у МНС РФ.

Колона пройде до пунктів пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган", а потім до двох пунктів призначення - у Луганську та Донецьку області.

Нагадаємо, що не менше 20 малюків потрапили до лікарні через отруєння дитячим харчуванням, яке прибуло в окупований Донецьк у складі "гумконвою".

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27 07 2017 10:17
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