Росія відправила на окупований Донбас 69-й "гумконвой"
Колона везе більше 400 тонн "гуманітарних вантажів", у тому числі дитячі продуктові набори та медикаменти, повідомляє прес-служба міністерства надзвичайних ситуацій Росії.
На кордоні з Україною колона розділиться – частина вантажівок поїде в Луганську область, частина – в Донецьку.
Як відомо, переміщення "гумконвоїв" РФ здійснюється з грубим порушенням норм міжнародного та українського законодавства, а також узгоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, тому українська міжвідомча робоча група здійснює тільки візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.
Військові ЗСУ відзначають, що після кожного прибуття "гумконвоїв" РФ у зоні АТО посилюється вогнева активність бойовиків.
Нагадаємо, що попередня автомобільна колона з так званою "гуманітарною допомогою" вирушила з Росії на тимчасово окупований Донбас ще 24 серпня.
Раніше Міністерство закордонних справ України протестувало проти незаконного в'їзду в Україну 67-го "гуманітарного конвою" Росії.
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