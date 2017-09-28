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Росія відправила на окупований Донбас 69-й "гумконвой"

На кордоні з Україною колона традиційно розділиться
На окупованій бойовиками території Донбасу Росія направила черговий так званий гумконвой.
Росія відправила на окупований Донбас 69-й "гумконвой" Фото: mchs.gov.ru

Колона везе більше 400 тонн "гуманітарних вантажів", у тому числі дитячі продуктові набори та медикаменти, повідомляє прес-служба міністерства надзвичайних ситуацій Росії.

На кордоні з Україною колона розділиться – частина вантажівок поїде в Луганську область, частина – в Донецьку.

Як відомо, переміщення "гумконвоїв" РФ здійснюється з грубим порушенням норм міжнародного та українського законодавства, а також узгоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, тому українська міжвідомча робоча група здійснює тільки візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.

Військові ЗСУ відзначають, що після кожного прибуття "гумконвоїв" РФ у зоні АТО посилюється вогнева активність бойовиків.

Нагадаємо, що попередня автомобільна колона з так званою "гуманітарною допомогою" вирушила з Росії на тимчасово окупований Донбас ще 24 серпня.

Раніше Міністерство закордонних справ України протестувало проти незаконного в'їзду в Україну 67-го "гуманітарного конвою" Росії.

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