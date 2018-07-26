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Росія відправила на окупований Донбас 79-й "гумконвой"

У складі колони понад 500 тонн "гуманітарного вантажу"
Росія відправила на окупований Донбас 79-й конвой гуманітарної допомоги.
Росія відправила на окупований Донбас 79-й "гумконвой" Фото: mchs.gov.ru

"Автомобілі 79-ї гуманітарної колони МНС Росії прибули до пунктів призначення. Зараз на спеціальних пунктах прийому вантажу в Донецькій і Луганській областях відбувається розвантаження "гуманітарної допомоги". Далі весь вантаж буде розподілено відповідними організаціями по соціально значимим об'єктах Донецької і Луганської областей і серед нужденного населення", - повідомляє прес-служба МНС РФ.

У російському відомстві запевняють, що всі автомобілі колони "пройшли перевірку" представниками митних та прикордонних служб.

"Після розвантаження автомобілі попрямують в Донський рятувальний центр, через прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган", - розповіли у відомстві.

Наголошується, що в складі колони понад 500 тонн "гуманітарного вантажу", що складається з дитячих продуктових наборів, медикаментів та медичного майна.

Нагадаємо, що в ОБСЄ заявили, що Росія використовує тимчасово оголошений режим припинення вогню на Донбасі для постачання зброї та боєприпасів під виглядом гуманітарної допомоги.

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26 07 2018 11:35
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