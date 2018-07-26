Росія відправила на окупований Донбас 79-й "гумконвой"
"Автомобілі 79-ї гуманітарної колони МНС Росії прибули до пунктів призначення. Зараз на спеціальних пунктах прийому вантажу в Донецькій і Луганській областях відбувається розвантаження "гуманітарної допомоги". Далі весь вантаж буде розподілено відповідними організаціями по соціально значимим об'єктах Донецької і Луганської областей і серед нужденного населення", - повідомляє прес-служба МНС РФ.
У російському відомстві запевняють, що всі автомобілі колони "пройшли перевірку" представниками митних та прикордонних служб.
"Після розвантаження автомобілі попрямують в Донський рятувальний центр, через прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган", - розповіли у відомстві.
Наголошується, що в складі колони понад 500 тонн "гуманітарного вантажу", що складається з дитячих продуктових наборів, медикаментів та медичного майна.
Нагадаємо, що в ОБСЄ заявили, що Росія використовує тимчасово оголошений режим припинення вогню на Донбасі для постачання зброї та боєприпасів під виглядом гуманітарної допомоги.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі