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Росія відправила на окупований Донбас 80-й "гумконвой"
У російському відомстві стверджують, що відправили на Донбас понад 500 тонн гуманітарних вантажів
Фото: ТАСС
"Автомобілі 80-й гуманітарної колони МНС Росії направляються до російсько-українського кордону. Там колона розділиться на дві частини, кожна з яких після проходження перевірки на пунктах пропуску попрямує до пункту свого призначення – одна вирушить до Донецька, інша – до Луганська", - повідомляє прес-служба МНС РФ.
У російському відомстві стверджують, що відправили на Донбас понад 500 тонн гуманітарних вантажів, "у складі яких – дитячі продуктові набори, медикаменти і медичне майно".
Нагадаємо, що в ОБСЄ заявили, що Росія використовує тимчасово оголошений режим припинення вогню на Донбасі для постачання зброї та боєприпасів під виглядом гуманітарної допомоги.
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