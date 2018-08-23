У російському відомстві стверджують, що відправили на Донбас понад 500 тонн гуманітарних вантажів

Росія відправила на окупований Донбас 80-й "гумконвой".

"Автомобілі 80-й гуманітарної колони МНС Росії направляються до російсько-українського кордону. Там колона розділиться на дві частини, кожна з яких після проходження перевірки на пунктах пропуску попрямує до пункту свого призначення – одна вирушить до Донецька, інша – до Луганська", - повідомляє прес-служба МНС РФ.

У російському відомстві стверджують, що відправили на Донбас понад 500 тонн гуманітарних вантажів, "у складі яких – дитячі продуктові набори, медикаменти і медичне майно".