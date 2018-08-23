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Росія відправила на окупований Донбас 80-й "гумконвой"

У російському відомстві стверджують, що відправили на Донбас понад 500 тонн гуманітарних вантажів
Росія відправила на окупований Донбас 80-й "гумконвой".
Росія відправила на окупований Донбас 80-й "гумконвой" Фото: ТАСС

"Автомобілі 80-й гуманітарної колони МНС Росії направляються до російсько-українського кордону. Там колона розділиться на дві частини, кожна з яких після проходження перевірки на пунктах пропуску попрямує до пункту свого призначення – одна вирушить до Донецька, інша – до Луганська", - повідомляє прес-служба МНС РФ.

У російському відомстві стверджують, що відправили на Донбас понад 500 тонн гуманітарних вантажів, "у складі яких – дитячі продуктові набори, медикаменти і медичне майно".

Нагадаємо, що в ОБСЄ заявили, що Росія використовує тимчасово оголошений режим припинення вогню на Донбасі для постачання зброї та боєприпасів під виглядом гуманітарної допомоги.

 

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23 08 2018 09:19
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