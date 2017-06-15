Росія відправила на схід України новий "гумконвой"
Як стверджують в прес-службі МНС РФ, в складі вантажу "дитячі продуктові набори та медикаменти".
Перед прибуттям на кордон, колона розділиться на дві частини. Одна з них пройде на пункт пропуску Донецьк, друга - на Матвєєв Курган.
Росія відправляє "гумконвої" на територію, контрольовану бойовиками, з серпня 2014 року.
Українські прикордонники і представники міжнародних організацій не мають доступу до їх перевірки, вони можуть оглядати вантажівки тільки візуально. Неодноразово фіксувалися випадки , коли машини, в яких нібито повинна була бути допомога для жителів Донбасу, були напівпорожніми.
Крім того, за даними української розвідки, Росія використовує вантажівки "гумконвоїв" для вивезення т е л російських військовослужбовців з Донбасу.
Нагадаємо, востаннє колона МНС Росії із так званою "гуманітарною допомогою" для Донбасу була відправлена на Донбас квітні цього року.
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