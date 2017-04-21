Росія відправила військову техніку до кордону з КНДР, - ВІДЕО

Жителі прикордонних районів бачили великі військові конвої, що їхали поїздами та автошляхами

Росія здійснює передислокацію важкої військової техніки в бік кордону з Північною Кореєю в очікуванні ймовірного загострення ситуації між США та КНДР.

Про це повідомляє видання "Радіо свобода" з посиланням на інформацію місцевих ЗМІ на Далекому Сході.

У виданнях пишуть, що жителі прикордонних районів бачили великі військові конвої, що їхали поїздами та автошляхами.

Зокрема, веб-сайт DVHab.ru зауважує, що місцеве населення боїться, що ці дії можуть призвести до ймовірного радіоактивного зараження в разі застосування ядерної бомби.

Тим часом офіційний представник Міністерства оброни Росії зауважив, що подібні пересування техніки є лише частиною "звичайних" військових навчань.