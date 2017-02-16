Росія відправить на Донбас чотири "гуманітарних конвої" найближчим часом

Перший у цьому році російський "гумконвой" відправиться на окуповані території 21 лютого

МНС Росії має намір відправити на Донбас чотири так званих "гуманітарних конвої".

Відправка колон запланована у лютому-березні, - інформує "Інтерфакс".

"Дві чергові колони вже готові і будуть відправлені на Донбас 21 і 28 лютого - в основному дитяче харчування та медикаменти. У березні відправка колон запланована на 16 і 23 числа. Робота спланована на весь рік", - повідомив статс-секретар МНС РФ Володимир Артамонов.

За його словами, всього МНС Росії відправило на Донбас 59 "гуманітарних колон" загальною вагою близько 70 тис. тонн.

Нагадаємо, що попередній 59-й російський "гумконвой" прибув на Донбас 22 грудня 2016 року. Спікер Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко заявив, що з моргів Горлівки та Макіївки автомобілями 59-го гуманітарного конвою були вивезені в РФ тіла 40 загиблих бойовиків.

Натомість від української благодійної організації бойовики не пропустили на окуповану територію 4 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем.