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Росія відправить на Донбас чотири "гуманітарних конвої" найближчим часом

Перший у цьому році російський "гумконвой" відправиться на окуповані території 21 лютого
МНС Росії має намір відправити на Донбас чотири так званих "гуманітарних конвої".
Росія відправить на Донбас чотири "гуманітарних конвої" найближчим часом Фото:112.ua

Відправка колон запланована у лютому-березні, - інформує "Інтерфакс".

"Дві чергові колони вже готові і будуть відправлені на Донбас 21 і 28 лютого - в основному дитяче харчування та медикаменти. У березні відправка колон запланована на 16 і 23 числа. Робота спланована на весь рік", - повідомив статс-секретар МНС РФ Володимир Артамонов.

За його словами, всього МНС Росії відправило на Донбас 59 "гуманітарних колон" загальною вагою близько 70 тис. тонн.

Нагадаємо, що попередній 59-й російський "гумконвой" прибув на Донбас 22 грудня 2016 року. Спікер Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко заявив, що з моргів Горлівки та Макіївки автомобілями 59-го гуманітарного конвою були вивезені в РФ тіла 40 загиблих бойовиків.

Натомість від української благодійної організації бойовики не пропустили на окуповану територію 4 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем.

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16 02 2017 14:23
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