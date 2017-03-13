Росія включить війська Південної Осетії до своїх збройних сил

Уряд Росії схвалив проект угоди з самопроголошеною республікою Південна Осетія про порядок входження ряду її підрозділів до складу Збройних сил РФ.

Відповідну постанову №271 від 7 березня опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

"Схвалити поданий міністерством оборони Російської Федерації погоджений з міністерством закордонних справ РФ та іншими зацікавленими федеральними органами виконавчої влади і попередньо опрацьований з південноосетинською стороною проект угоди між РФ і республікою (невизнаної, – ред.) Південна Осетія про порядок входження окремих підрозділів ЗС республіки Південна Осетія до складу ЗС РФ", – йдеться в документі.

Пропозицію про підписання угоди направлять президенту РФ Володимиру Путіну.

Нагадаємо, у грудні минулого року на всіх територіях, які Росія захопила у сусідніх країн, тепер з'явилися її військові бази.

Зазначимо, що Росія будує нову ракетну базу під Калінінградом, яка, за словами експертів, може стати епіцентром третьої світової війни.