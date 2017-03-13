Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Росія включить війська Південної Осетії до своїх збройних сил

Пропозицію про підписання угоди направлять президенту РФ Володимиру Путіну
Уряд Росії схвалив проект угоди з самопроголошеною республікою Південна Осетія про порядок входження ряду її підрозділів до складу Збройних сил РФ.
Росія включить війська Південної Осетії до своїх збройних сил Фото: EPA / UPG

Відповідну постанову №271 від 7 березня опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

"Схвалити поданий міністерством оборони Російської Федерації погоджений з міністерством закордонних справ РФ та іншими зацікавленими федеральними органами виконавчої влади і попередньо опрацьований з південноосетинською стороною проект угоди між РФ і республікою (невизнаної, – ред.) Південна Осетія про порядок входження окремих підрозділів ЗС республіки Південна Осетія до складу ЗС РФ", – йдеться в документі.

Пропозицію про підписання угоди направлять президенту РФ Володимиру Путіну.

Нагадаємо, у грудні минулого року на всіх територіях, які Росія захопила у сусідніх країн, тепер з'явилися її військові бази.

Зазначимо, що Росія будує нову ракетну базу під Калінінградом, яка, за словами експертів, може стати епіцентром третьої світової війни.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 03 2017 12:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.