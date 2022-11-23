росія вкотре довела, що є країною-терористом, - Зеленський

Сьогодні Європарламент визнав Росію країною-спонсором тероризму. Зрештою, дякую всім європарламентаріям. Росія довела всьому світу, що все це правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайним людям

"Сьогодні Європарламент визнав Росію країною-спонсором тероризму. Зрештою, дякую всім європарламентаріям. Росія довела всьому світу, що все це правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайним людям. Результат трагічний - велика кількість поранених, є загиблі", - зазначив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Наразі над відновленням енерго- та водопостачання працюють усі служби та місцева влада.

"Завдання поставимо, все це відновимо і все це пройдемо, тому що ми з вами незламний народ", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок масованих ударів багато регіонів України залишилися без світла. рф запустила по нашій території 67 ракет, 51 з яких збила наша ППО.