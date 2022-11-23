ПОЛІТИКА НОВИНИСьогодні Європарламент визнав Росію країною-спонсором тероризму. Зрештою, дякую всім європарламентаріям. Росія довела всьому світу, що все це правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайним людям
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росія вкотре довела, що є країною-терористом, - Зеленський
"Сьогодні Європарламент визнав Росію країною-спонсором тероризму. Зрештою, дякую всім європарламентаріям. Росія довела всьому світу, що все це правда, застосувавши 67 ракет по нашій інфраструктурі, по нашій енергетиці, по звичайним людям. Результат трагічний - велика кількість поранених, є загиблі", - зазначив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
Наразі над відновленням енерго- та водопостачання працюють усі служби та місцева влада.
"Завдання поставимо, все це відновимо і все це пройдемо, тому що ми з вами незламний народ", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні внаслідок масованих ударів багато регіонів України залишилися без світла. рф запустила по нашій території 67 ракет, 51 з яких збила наша ППО.
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23 11 2022 18:20 МЕДІА
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