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Росія вперше випробувала турбіну Siemens у Криму попри санкції

Росія наближається до можливості експлуатації турбін та їх використання для забезпечення Криму електрикою
Міністерство енергетики Росії заявило, що провело перше випробування німецької турбіни Siemens, яку встановили в анексованому Криму всупереч санкціям Євросоюзу.
Росія вперше випробувала турбіну Siemens у Криму попри санкції Фото: Reuters

"Тестування турбіни вказує на те, що Росія наближається до можливості експлуатації турбін та їх використання для забезпечення Криму електрикою", - повідомляє Reuters.

Після анексії півострова в Криму періодично стається відключення електрики. Україна через окупацію припинила постачати світло на півострів, що раніше було його основним джерелом енергії.

Раніше Міністерство з питань тимчасово окупованих територій повідомило, що в анексованому Криму знизився рівень освітленості на  26%.

Нагадаємо, на початку липня 2017 року розгорівся скандал навколо поставок газових турбін німецького концерну Siemens в обхід санкцій Європейського Союзу до окупованого Криму. У німецькому концерні Siemens заявили, що щонайменше дві газотурбінні установки, які він поставив для проекту в Росію, були доставлені на територію окупованого Криму проти його волі.

Спочатку в РФ заперечували факт таких постачань, але згодом дочірня структура російської корпорації "Ростех" "Технопромекспорт", яка купила газові турбіни Siemens в спільному підприємстві німецької компанії та "Силових машин", підтвердила факт їх поставки до Криму після модернізації.

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29 06 2018 17:55
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