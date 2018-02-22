Росія втручається у “Оскар”, - New York Times

Москва намагається унеможливити завоювання "Оскару" двома документальними фільмами, "які їй не подобаються"

Росія намагається вплинути на результати голосування Американської академії кіномистецтва, яка визначає переможців престижної премії "Оскар"

Про це повідомляє BBC.

У матеріалі New York Times йдеться про те, що Москва намагається унеможливити завоювання "Оскару" двома документальними фільмами, "які їй не подобаються".

Один з них "Останні люди в Алеппо" сирійського режисера Фераса Файяда, став мішенню для російської пропаганди одразу після прем'єри минулого року. Фільм зображує місто Алеппо після бомбардування російських літаків та героїзм рятувальних груп під назвою "Білі шоломи".

Друга документальна стрічка “Ікар" розповідає про державну програму допінгу в Росії. Її режисер Брайян Фогель був змушений чотири рази змінювати розташування продакшн-студії, використовувати одноразові телефони та постійно переховувати головного персонажа - колишнього голову російської антидопіногової агенції Григорія Родченкова через спроби спостереження та погрози життю.