Білий дім: Росія втручається у президентські вибори в Мексиці
"Ми зрозуміли, що це дійсно складна спроба поляризувати демократичні суспільства і спільноти, налаштувати їх один проти одного", - заявив радник Білого дому з нацбезпеки Герберт Макмастер у відеозаписі від 15 грудня, який опублікував в Twitter репортер мексиканської щоденної газети Reforma, інформує Reuters.
За його словами, вже є докази втручання Росії в мексиканські президентські вибори, намічені на липень.
"Ви вже насправді бачили перші ознаки цього в президентській кампанії в Мексиці", - сказав Макмастер, але не уточнив, як Росія намагається впливати на вибори.
Радник з національної безпеки президента США Дональда Трампа додав, що уряд США стурбовані використанням Росією сучасних кібер-інструментів для пропаганди і дезінформації.
У липні Мексика обере нового президента. Згідно з опитуваннями громадської думки, лідером у президентській гонці є колишній мер Мехіко Андрес Мануель Лопес Обрадор, який керує антикорупційною платформою.
Деякі аналітики вважають його фаворитом Кремля, враховуючи висвітлення його діяльності у фінансованих урядом РФ ЗМІ, таких як Sputnik і Russia Today, в позитивному світлі.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що саме його суперник на президентських виборах-2016 Хілларі Клінтон, а також ФБР мали змову з Росією.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ФОТО 20 найвражаючих кадрів Євромайдану, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків