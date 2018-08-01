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Білий дім: Росія втручається у президентські вибори в Мексиці

У Білого дому є докази втручання Москви
Російський уряд запустив складну кампанію по впливу на президентські вибори в Мексиці.
Білий дім: Росія втручається у президентські вибори в Мексиці Герберт Макмастер. Фото: EPA

"Ми зрозуміли, що це дійсно складна спроба поляризувати демократичні суспільства і спільноти, налаштувати їх один проти одного", - заявив радник Білого дому з нацбезпеки Герберт Макмастер у відеозаписі від 15 грудня, який опублікував в Twitter репортер мексиканської щоденної газети Reforma, інформує Reuters.

За його словами, вже є докази втручання Росії в мексиканські президентські вибори, намічені на липень.

"Ви вже насправді бачили перші ознаки цього в президентській кампанії в Мексиці", - сказав Макмастер, але не уточнив, як Росія намагається впливати на вибори.

Радник з національної безпеки президента США Дональда Трампа додав, що уряд США стурбовані використанням Росією сучасних кібер-інструментів для пропаганди і дезінформації.

У липні Мексика обере нового президента. Згідно з опитуваннями громадської думки, лідером у президентській гонці є колишній мер Мехіко Андрес Мануель Лопес Обрадор, який керує антикорупційною платформою.

Деякі аналітики вважають його фаворитом Кремля, враховуючи висвітлення його діяльності у фінансованих урядом РФ ЗМІ, таких як Sputnik і Russia Today, в позитивному світлі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що саме його суперник на президентських виборах-2016 Хілларі Клінтон, а також ФБР мали змову з Росією.

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08 01 2018 10:37
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