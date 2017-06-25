Росія втручалася не в одні вибори в США, - голова ЦРУ

Доказів особистої причетності Путіна до цього втручання наразі немає

Директор Центрального розвідувального управління Майк Помпео заявив, що Росія протягом десятиліть намагається підірвати американську демократію.

Помпео підтвердив, що Росія втручалася в американські вибори 2016 року, і назвав ці дії Москви "неоригінальними".

"Вони займаються цим протягом шалено довгого часу. Десятиліттями Росія намагається підірвати американську демократію, - сказав Помпео в інтерв'ю телеканалу MSNBC. - Так що в деякому сенсі це не новина, але, зрозуміло, це акцентує увагу на нашій здатності зрозуміти, як їх зупинити".

При цьому Помпео заявив, що у нього немає доказів особистої причетності президента Росії Володимира Путіна до цього втручання.

Напередодні газета The Washington Post написала про те, що Бараку Обамі ще в серпні минулого року було відомо про "пряме залучення" Володимира Путіна в спроби втручання у виборчий процес у США.

Видання стверджує, що на початку серпня 2016 року Обамі передали інформацію від джерел у російському уряді про пряме залучення Путіна в кібератаки, організовані з метою вплинути на результат виборів у США.

За даними газети, Обама розглядав десятки варіантів "покарання" Росії. В тому числі, як пише видання, Обама не виключав оприлюднення інформації, яка могла б зашкодити особисто Путіну. Однак в підсумку він зупинився на "символічних заходах", виславши 35 російських дипломатів із США і закривши доступ до двох заміських резиденцій російської місії в США.

Ці санкції у відповідь були введені вже в кінці терміну Барака Обами на посту президента - в грудні, після листопадових виборів.

Washington Post вважає, що Барак Обама тоді відмовився від рішучих дій, оскільки сам побоювався потрапити під підозру в спробах вплинути на результат виборів.

Раніше повідомлялося, що кібератаки РФ на виборчу систему Сполучених Штатів були набагато масштабнішими, ніж про це публічно повідомлялося - сліди російських кібератак виявили у системах 39 штатів.

Нагадаємо, розвідка США переконана, що за кібератаками на системи електронного листування осіб та установ у США, включно із зламами електронних ящиків політичних організацій, стоїть уряд Росії

Російська військова розвідка здійснила кібератаки, принаймні, на одного постачальника програмного забезпечення для голосування в США, а також розіслала більш ніж 100 фішингових листів в американські виборчі комісії за кілька днів до президентських виборів.