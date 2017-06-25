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Росія втручалася не в одні вибори в США, - голова ЦРУ

Доказів особистої причетності Путіна до цього втручання наразі немає
Директор Центрального розвідувального управління Майк Помпео заявив, що Росія протягом десятиліть намагається підірвати американську демократію.
Росія втручалася не в одні вибори в США, - голова ЦРУ Фото:i.lb.ua

Помпео підтвердив, що Росія втручалася в американські вибори 2016 року, і назвав ці дії Москви "неоригінальними".

"Вони займаються цим протягом шалено довгого часу. Десятиліттями Росія намагається підірвати американську демократію, - сказав Помпео в інтерв'ю телеканалу MSNBC. - Так що в деякому сенсі це не новина, але, зрозуміло, це акцентує увагу на нашій здатності зрозуміти, як їх зупинити".

При цьому Помпео заявив, що у нього немає доказів особистої причетності президента Росії Володимира Путіна до цього втручання.

Напередодні газета The Washington Post написала про те, що Бараку Обамі ще в серпні минулого року було відомо про "пряме залучення" Володимира Путіна в спроби втручання у виборчий процес у США.

Видання стверджує, що на початку серпня 2016 року Обамі передали інформацію від джерел у російському уряді про пряме залучення Путіна в кібератаки, організовані з метою вплинути на результат виборів у США.

За даними газети, Обама розглядав десятки варіантів "покарання" Росії. В тому числі, як пише видання, Обама не виключав оприлюднення інформації, яка могла б зашкодити особисто Путіну. Однак в підсумку він зупинився на "символічних заходах", виславши 35 російських дипломатів із США і закривши доступ до двох заміських резиденцій російської місії в США.

Ці санкції у відповідь були введені вже в кінці терміну Барака Обами на посту президента - в грудні, після листопадових виборів.

Washington Post вважає, що Барак Обама тоді відмовився від рішучих дій, оскільки сам побоювався потрапити під підозру в спробах вплинути на результат виборів.

Раніше повідомлялося, що кібератаки РФ на виборчу систему Сполучених Штатів були набагато масштабнішими, ніж про це публічно повідомлялося - сліди російських кібератак виявили у системах 39 штатів.

Нагадаємо, розвідка США переконана, що за кібератаками на системи електронного листування осіб та установ у США, включно із зламами електронних ящиків політичних організацій, стоїть уряд Росії

Російська військова розвідка здійснила кібератаки, принаймні, на одного постачальника програмного забезпечення для голосування в США, а також розіслала більш ніж 100 фішингових листів в американські виборчі комісії за кілька днів до президентських виборів.

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