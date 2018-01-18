Росія вважає, що ухвалення закону про Донбас приведе до ескалації

Міністерство закордонних справ Росії випустило коментар у зв'язку з ухваленням Верховною Радою закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях".

Стверджується, що мета документа "законодавчо підтвердити лінію Києва на вирішення "проблеми Донбасу" силовим шляхом".

"По суті, П. О. Порошенко отримує необмежені, близькі до диктаторських, повноваження на придушення інакодумства і невдоволення. Інакше як підготовкою до нової війни це назвати не можна", - йдеться в повідомленні на сайті МЗС РФ, інформує LB.ua.

МЗС РФ незадоволене тим, що "в законі безапеляційно стверджується, що Російська Федерація, мовляв, "здійснює злочинний акт агресії" проти України, "тимчасово окупує частину її території", керуючи Донбасом за допомогою підконтрольної Москві "окупаційної адміністрації".

На думку Москви, закон суперечить Мінським угодам.

"Про жодну "реінтеграцію" мова не йде. Навпаки, все робиться для того, щоб ще більше розколоти Україну і відштовхнути від себе громадян, які проживають в Донбасі. Київ ховає досягнуті в Мінську домовленості і весь наявний механізм пошуку взаємно ухвалених рішень з подолання внутрішньоукраїнської кризи, включаючи і "нормандський формат", - йдеться в заяві.

"Не можна не звернути увагу, що ухвалення закону дивним чином "збіглося" у часі з анонсованим у Вашингтоні рішенням про готовність США поставити в Україну летальне озброєння. На жаль, ми є свідками створення ситуації, яка загрожує небезпечною ескалацією в Україні з непередбачуваними наслідками для загального миру і безпеки", - підсумували в МЗС РФ.

Як відомо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 7163 про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях.