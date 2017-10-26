Росія ввела НАТО в оману масштабом навчань "Захід-2017"
Відповідну заяву посли країн альянсу зробили на зустрічі з постійним представником Росії при НАТО Олександром Грушко. Вони зазначили, що Москва дала некоректну інформацію про навчання, - повідомляє Reuters.
За інформацією міністерства оборони Росії, у навчаннях взяли участь близько 12 700 військовослужбовців. "Захід-2017" тривав з 14 по 20 вересня у Білорусі, на Балтійському морі, в західній частині Росії та у Калінінграді.
Однак у НАТО стверджують, що у цих навчаннях взяли участь набагато більше військових і вони імітували атаку на західні країни у серпні та у вересні.
"Кількість військовослужбовців, що брали участь у навчаннях, значно перевищила кількість, оголошену перед їхнім проведенням, сценарій був іншим, а географічний обсяг був більшим, ніж раніше", - заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.
Представники альянсу висловили занепокоєння через те, що широкомасштабні непередбачені навчання можуть випадково викликати конфлікт у Східній Європі між країнами-членами НАТО та Росією.
Через це представники альянсу вимагали від Москви надавати чіткішу інформацію щодо своїх військових навчань та запрошувати більше спостерігачів.
У відповідь, Грушко заявив, що заяви НАТО невірні і що в НАТО об’єднали декілька різних військових навчань у "Захід-2017".
Раніше секретар Ради Національної безпеки і оборони Олександр Турчинов повідомляв, що на останньому етапі військових навчань Росії і Білорусі "Захід-2017" РФ відпрацювала умовне нанесення масованого ракетно-ядерного удару із залученням сил і засобів всіх трьох компонентів ядерної тріади (три види озброєння).
Нагадаємо, що спільні навчання Росії і Білорусії "Захід-2017" пройшли з 14 по 20 вересня. На них відпрацьовується бойова взаємодія одночасно на шести полігонах обох країн. У них повинні брати участь більше 13 тис. військовослужбовців. 18 вересня вчення відвідає президент Росії Володимир Путін.
Президент Білорусії Олександр Лукашенко оголосив про завершення російсько-білоруських навчань "Захід-2017".
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